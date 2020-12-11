Эксперты определили основной вектор, по которому следуют флагманы кулинарной сферы

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Ольга Чародий
Съедобная посуда
ФОТО: Из открытых источников
В следующем году съедобными станут не только тарелки, но и контейнеры.
Домашняя еда
Мамин борщ и бабушкины пироги — вот что станет основной тенденцией в 2021 году. Речь идет не только о домашних обедах, но и о домашнем сыре, хлебе и мясном ассорти.
Веганство
Речь идет не о радикальном изменении рациона и полном исключении продуктов животного происхождения, а о сокращении их потребления и замене большим количеством овощей и фруктов, пишет Sputnik.
Климатическая диета
Сезонность — вот что диктует меню модных заведений. Продукты местного производства намного полезнее ик богаче питательными веществами.
Вегетарианство — тенденция 2021 года. Цыпленок без мяса и веганские морепродукты становятся все более популярными не только среди вегетарианцев и веганов.
Напомним, "Комментарии" писали, что выбирая и потребляя здоровую пищу всей семьей с самого раннего детства вашего малыша, вы помогаете ребенку развить правильные привычки питания. Это закладывает основу для выбора, который сделает ребенок касательно еды вне дома и без вас. Отношение вашего ребенка к еде, а также формирование его привычек питания начинаются дома в очень раннем возрасте.
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