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Эксперты определили основной вектор, по которому следуют флагманы кулинарной сферы

Вегетарианство - тенденция 2021 года. Цыпленок без мяса и веганские морепродукты становятся все более популярными не только среди вегетарианцев

сегодня, 02:19
Автор:

Ольга Чародий

Съедобная посуда

Эксперты определили основной вектор, по которому следуют флагманы кулинарной сферы

ФОТО: Из открытых источников

В следующем году съедобными станут не только тарелки, но и контейнеры.

Домашняя еда

Мамин борщ и бабушкины пироги — вот что станет основной тенденцией в 2021 году. Речь идет не только о домашних обедах, но и о домашнем сыре, хлебе и мясном ассорти.

Веганство

Речь идет не о радикальном изменении рациона и полном исключении продуктов животного происхождения, а о сокращении их потребления и замене большим количеством овощей и фруктов, пишет Sputnik.

Климатическая диета

Сезонность — вот что диктует меню модных заведений. Продукты местного производства намного полезнее ик богаче питательными веществами.

Вегетарианство — тенденция 2021 года. Цыпленок без мяса и веганские морепродукты становятся все более популярными не только среди вегетарианцев и веганов.

Напомним, "Комментарии" писали, что выбирая и потребляя здоровую пищу всей семьей с самого раннего детства вашего малыша, вы помогаете ребенку развить правильные привычки питания. Это закладывает основу для выбора, который сделает ребенок касательно еды вне дома и без вас. Отношение вашего ребенка к еде, а также формирование его привычек питания начинаются дома в очень раннем возрасте.


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Источник: Sputnik
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