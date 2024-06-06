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Домашний бограч: как приготовить венгерское национальное блюдо

Бограч по-домашнему: простой рецепт венгерской классики

сегодня, 11:25
Автор:
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Черновалова Кристина
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Бограч — это не просто еда, это кулинарное произведение искусства, имеющее глубокие корни в венгерской культуре. Это блюдо, которое традиционно готовится на открытом воздухе, однако с некоторыми адаптациями его вполне возможно приготовить и в домашних условиях. Ниже представлена детальная инструкция, как приготовить настоящий бограч, не выходя из дома.

Домашний бограч: как приготовить венгерское национальное блюдо

Бограч по-домашнему: простой рецепт венгерской классики

Ингредиенты:

  • Говядина (или свинина) — 1 кг;

  • Картофель — 6-7 штук;

  • Лук репчатый — 2 большие головки;

  • Перец болгарский — 2 штуки;

  • Помидоры — 3-4 штуки;

  • Чеснок — 4-5 зубчиков;

  • Бульон (говяжий или овощной) — 2 литра;

  • Паприка (сладкая и острая) — по 2 ст. ложки;

  • Томатная паста — 2 ст. ложки;

  • Соль, перец — по вкусу;

  • Укроп, майоран и кумин — по 1 ч. ложке;

  • Растительное масло — для жарки.

Подготовка ингредиентов:

  1. Мясо нарезать небольшими кубиками и обжарить в большом казане или глубокой сковороде до золотистой корки.

  2. Лук мелко нарезать и добавить к мясу, жарить до прозрачности.

  3. Добавить нарезанные перцы и томаты, томатную пасту и все специи, кроме зелени. Тушить на медленном огне 5 минут.

  4. Влить бульон, довести до кипения, затем уменьшить огонь и томить под крышкой на медленном огне около 40 минут.

  5. Картофель нарезать кубиками и добавить в бограч. Варить до готовности картофеля, примерно 20 минут.

  6. За 5 минут до готовности добавить измельченный чеснок и зелень.

Подача: Бограч традиционно подается горячим. Это блюдо отлично сочетается с свежим хлебом и легкими овощными салатами. Бограч можно украсить зеленью и подать с кружкой крепкого красного вина, что добавит ужину особой изысканности.

Это блюдо не только сытно, но и очень ароматно, благодаря уникальному сочетанию специй. Приготовление бограча дома позволит вам почувствовать всю гамму вкусов традиционной венгерской кухни и принесет частичку уютного венгерского дома в вашу кухню.



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