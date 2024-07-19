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Домашние фрикадельки для супа: простой рецепт для каждого

Проверенный рецепт приготовления вкусных мясных фрикаделек с подливкой

сегодня, 10:23
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Черновалова Кристина

Фрикадельки – это универсальное блюдо, которое может преобразить обычный суп в праздничное и сытное угощение. Ниже представлен подробный рецепт приготовления фрикаделек, который позволит вам легко воплотить это блюдо в жизнь.

Домашние фрикадельки для супа: простой рецепт для каждого

Фрикадельки для супа: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Говядина (или смешанное мясо) – 500 г

  • Свинина – 500 г

  • Лук репчатый – 1 шт.

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Яйцо куриное – 1 шт.

  • Панировочные сухари – 50 г

  • Молоко – 50 мл

  • Соль, перец – по вкусу

  • Зелень (укроп, петрушка) – для подачи

  • Вода или бульон – для варки фрикаделек

Подготовка ингредиентов:

  1. Мясо необходимо тщательно промыть, обсушить и пропустить через мясорубку. Для улучшения текстуры фрикаделек можно пропустить мясо через мясорубку дважды.

  2. Лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Лук можно предварительно обжарить до золотистого цвета для добавления аромата.

  3. В миске смешать молоко и панировочные сухари, оставить на 5 минут, чтобы сухари впитали молоко.

Приготовление фрикаделек:

  1. В большую миску поместить мясной фарш, добавить подготовленный лук, чеснок, яйцо, молочно-сухарную смесь. Тщательно перемешать. Приправить солью и перцем по вкусу.

  2. Увлажните руки водой, чтобы избежать прилипания фарша. Сформируйте небольшие шарики диаметром около 3-4 см.

  3. В кастрюлю налить воду или бульон, довести до кипения. Аккуратно опустить фрикадельки в кипящую воду. Варить на медленном огне примерно 20 минут до готовности.

  4. Готовые фрикадельки можно подавать в бульоне, украсив зеленью.

Подача:

Фрикадельки традиционно подаются в горячем бульоне, порционно, украшенные свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается с любым видом хлеба, особенно с домашним.

Простота ингредиентов и классическая техника приготовления делают фрикадельки идеальным выбором для повседневного меню. Следуя этому пошаговому рецепту, вы сможете легко приготовить вкусные и сочные фрикадельки, которые понравятся всей семье.



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