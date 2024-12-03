Домашнее печенье с шоколадной крошкой: простой рецепт

Домашнее печенье с шоколадной крошкой – это не просто десерт. Это возможность создать нечто особенное из простых ингредиентов. Оно станет отличным дополнением к чаю или кофе, и понравится как детям, так и взрослым. Попробуйте этот рецепт, чтобы удивить себя и близких!

Шоколадное печенье дома: рецепт для начинающих

Ингредиенты

Для приготовления 20–25 порций печенья вам понадобится:

Масло сливочное – 150 г (комнатной температуры)

Сахар – 100 г (желательно коричневый для карамельного привкуса)

Сахар ванильный – 1 ч. кровати

Яйцо – 1 шт.

Мука пшеничная – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. кровати

Соль – щепотка

Шоколад (темный или молочный) – 100 г (измельченный на мелкие кусочки или специальные шоколадные капли)

Пошаговая инструкция

1. Подготовка ингредиентов

Размягченное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до однородной кремовой консистенции. Это можно сделать с помощью миксера или обыкновенного венчика. Добавьте яйцо и снова тщательно перемешайте.

2. Смешивание сухих ингредиентов

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавляйте эту смесь к масляному основанию, постоянно перемешивая. Тесто должно стать мягким и немного липким.

3. Добавление шоколада

Измельченный шоколад или шоколадные капли аккуратно введите в тесто. Перемешивайте, чтобы шоколад равномерно распределился.

4. Формирование печенья

Застелите противень пергаментом. Руки смочите водой или немного смажьте растительным маслом, чтобы легче формировать шарики из теста. Выкладывайте их на противень, оставляя расстояние между печеньем, поскольку во время выпечки они немного расплывутся.

5. Выпекание

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте печенье 10-12 минут. Края должны слегка подрумяниться, но середина будет оставаться мягкой – это обеспечит нежную текстуру.

6. Охлаждение

После выпечки оставьте печенье на противне еще на 5 минут, чтобы оно затвердело. Затем переложите его на решетку для полного охлаждения.

Советы для идеального результата

Если хотите более насыщенного шоколадного вкуса, добавьте какао-порошок (2 ст. ложки) в муку.

Печенье можно замораживать. Готовое тесто сформуйте в шарики, сложите в контейнер и храните в морозильнике до 2 месяцев. Перед выпеканием разморозьте.

Добавьте к тесту орехи или кокосовую стружку для разнообразия.

Готовое печенье с шоколадной крошкой станет любимым в вашем доме. Подавайте его с горячим чаем, ароматным кофе или даже стаканом молока.