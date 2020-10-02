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Для уютного вечера: рецепт французского глинтвейна с кофе

Глинтвейн – это самый популярный напиток из вина

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

В прохладную осеннюю погоду всегда тянет на согревающие напитки с ароматным запахом и приятным вкусом. Одним из них является глинтвейн. Этот напиток помогает расслабиться и улучшает настроение, а именно это и нужно для уютного осеннего вечера. Рецептом французского глинтвейна поделилось издание Beauty.

Для уютного вечера: рецепт французского глинтвейна с кофе

Ингредиенты: 1 бутылка красного вина, 150 г сахара, 100 мл натурального кофе, 50 мл коньяка, ¼ лимона. 

Способ приготовления: этот глинтвейн готовится немного по-другому рецепту, чем классический. В нем нет традиционных специй, но приятный вкус этому напитку придает сочетание кофе, лимона и коньяка.  Итак, для начала разогрейте в кастрюле вино, добавьте туда сахар и кофе. Затем выдавите лимонный сок и добавьте несколько ломтиков цитрусовых. В конце приготовления влейте немного коньяка и выключайте огонь. Дайте напитку настояться 5 минут, накрыв кастрюлю крышкой, а потом разлейте его по бокалах. 

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