Десерты с летними ягодами: три простых рецепта

Лето – щедрая пора на ягоды. Клубника, малина, смородина, земляника… Все эти полезные вкусности можно добавить в блюдо и приготовить простые, но очень вкусные десерты. Рецепты блюд с летними ягодами опубликованы в кулинарном блоге Евгения Клопотенко.

Сливочный мусс с малиновым кули

Для приготовления понадобятся: 250 мл сливок (33% жирности), 200 г малины, 3 см корня имбиря (очищенного), 30 г сахарной пудры (для сливок), 30 г сахара (для малины), 3-4 веточки мяты. Чтобы приготовить кули, поместите малину в небольшую кастрюлю, добавьте сахар, тертый имбирь и доведите до кипения. Варить на маленьком огне 5 минут, после – перетереть через мелкое сито и дать остыть. Затем взбейте сливки с сахарной пудрой до появления устойчивых пиков. Далее листья мяты нужно измельчить и смешать со сливками. Потом выложите на дно стакана слой сливок, за ним слой малинового кули, и еще слой сливок. Отправить в холодильник минимум на 1 час. При подаче украсить листиками мяты.

Мороженое из йогурта с клубникой

Чтобы приготовить десерт, вам потребуются такие ингредиенты: 400 г густого натурального йогурта, 200 г свежей клубники, 2 ст. л. сахарной пудры, 2-3 листочка мяты. Клубнику помыть, очистить от хвостиков и перебить в блендере с сахарной пудрой. Затем смешать йогурт с клубничным пюре в небольшой металлической миске. После отправляйте массу в морозилку приблизительно на 3 час – йогурт должен застыть. Затем достать, разложить специальной ложкой для мороженого по креманкам и украсить мятой.

Тертый пирог с ягодами

Для теста возьмите: 420 г муки, 200 г сливочного масла, 10 г ванильного сахара, 2 яйца, 10 г разрыхлителя, 250 г сахара, 1 щепотка соли. Для начинки – 400 г черной смородины (или другой ягоды), 200 г сахара и 5 веточек фиолетового базилика.

Чтобы сделать начинку, соедините в сотейнике ягоды с сахаром. Варите на сильном огне, помешивая, 2-3 минуты, чтобы начал выделяться сок, а сахар – растворяться. Потом убавьте огонь до минимума и уваривайте массу 15-20 минут. Листья базилика мелко нарежьте и отправьте в варенье за несколько минут до готовности.

Для теста нарежьте сливочное масло кубиками и переложите в миску, дайте подтаять. После добавьте ванильный сахар, соль, сахар и с помощью венчика взбейте массу до полного объединения и пышности. Введите яйца по одному и продолжайте взбивать массу до однородного состояния. Затем всыпьте муку и разрыхлитель. Замесите мягкое и пластичное тесто. Отделите от общей массы 1/3 теста – для основы пирога. Большую и меньшую части теста нужно обернуть пищевой пленкой и убрать в морозилку на 30 минут. После меньшую часть теста раскатать между двумя листами пергамента в пласт толщиной 3-4 мм. Перенесите его прямо с нижним пергаментом на противень и дальше формируйте пирог уже в нем. Смажьте основу пирога вареньем. Достаньте вторую часть теста из морозилки и натрите его на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности основы. Отправьте в духовку с температурой 180 градусов на 25-30 минут.

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