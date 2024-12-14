Что приготовить на Новый год 2025: главные хиты праздничного меню

Новогодняя ночь – это не только подарки и елка, но и особый стол, который собирает самых родных. Чтобы удивить гостей и создать атмосферу праздника, следует выбрать блюда, которые не только вкусны, но символичны. Предлагаем три идеи, которые станут звездами вашего меню и принесут праздничное настроение в ваш дом.

Меню на Новый год 2025: три блюда, которые должны быть на столе

1. Салат "Оливье по-новому"

Традиционный "Оливье" давно стал классикой праздничного стола, но в 2025 году попробуйте немного поменять рецепт.

Что нужно:

4 картофелины;

3 морковки;

200 г куриного филе (можно заменить копченой индейкой);

150 г маринованных огурцов;

3 яйца;

100 г зеленого горошка;

домашний майонез с добавлением зерновой горчицы.

Как приготовить:

Отварите овощи и яйца, порежьте все ингредиенты мелкими кубиками. Куриное филе можно предварительно замариновать в смеси меда и соевого соуса, затем запечь. Смешайте все вместе, добавьте майонез с горчицей и оставьте салат на час, чтобы он настоял.

2. Запеченная утка с яблоками и медово-апельсиновой глазурью

Это блюдо – символ домашнего уюта и праздничной роскоши.

Что нужно:

1 целая утка (1,5–2 кг);

4 кисло-сладких яблока;

сок одного апельсина;

2 ст. л. меда;

1 ст. л. соевого соуса;

специи: чабрец, розмарин, молотый перец.

Как приготовить:

Утку промойте, обсушите и натрите специями. Внутрь выложите нарезанные дольками яблоки. Для глазури смешайте мед, апельсиновый сок и соевый соус. Смажьте утку глазурью и запекайте около 2 часов при температуре 180°C, периодически добавляя глазурь. У готовой утки будет золотистая корочка и насыщенный аромат.

3. Десерт "Шоколадный фондан"

Чтобы завершить праздничный ужин на сладкой ноте, приготовьте французский фондан.

Что нужно (на 4 порции):

100 г черного шоколада (70% какао);

80 г сливочного масла;

2 яйца;

50 г сахара;

40 г муки.

Как приготовить:

Растопите шоколад с маслом на водяной бане. Взбейте яйца с сахаром до пышности, постепенно добавьте муку. Смешайте все ингредиенты. Разлейте тесто в смазанную маслом форму и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 8–10 минут. Готовый фондан должен иметь жидкую серединку. Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого.

Эти три блюда станут яркими акцентами вашего праздничного стола, а их вкус и вид непременно создадут волшебное настроение в новогоднюю ночь.