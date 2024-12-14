Что приготовить на Новый год 2025: главные хиты праздничного меню

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Черновалова Кристина
Новогодняя ночь – это не только подарки и елка, но и особый стол, который собирает самых родных. Чтобы удивить гостей и создать атмосферу праздника, следует выбрать блюда, которые не только вкусны, но символичны. Предлагаем три идеи, которые станут звездами вашего меню и принесут праздничное настроение в ваш дом.
Меню на Новый год 2025: три блюда, которые должны быть на столе
Традиционный "Оливье" давно стал классикой праздничного стола, но в 2025 году попробуйте немного поменять рецепт.
Что нужно:
4 картофелины;
3 морковки;
200 г куриного филе (можно заменить копченой индейкой);
150 г маринованных огурцов;
3 яйца;
100 г зеленого горошка;
домашний майонез с добавлением зерновой горчицы.
Как приготовить:
Отварите овощи и яйца, порежьте все ингредиенты мелкими кубиками. Куриное филе можно предварительно замариновать в смеси меда и соевого соуса, затем запечь. Смешайте все вместе, добавьте майонез с горчицей и оставьте салат на час, чтобы он настоял.
Это блюдо – символ домашнего уюта и праздничной роскоши.
Что нужно:
1 целая утка (1,5–2 кг);
4 кисло-сладких яблока;
сок одного апельсина;
2 ст. л. меда;
1 ст. л. соевого соуса;
специи: чабрец, розмарин, молотый перец.
Как приготовить:
Утку промойте, обсушите и натрите специями. Внутрь выложите нарезанные дольками яблоки. Для глазури смешайте мед, апельсиновый сок и соевый соус. Смажьте утку глазурью и запекайте около 2 часов при температуре 180°C, периодически добавляя глазурь. У готовой утки будет золотистая корочка и насыщенный аромат.
Чтобы завершить праздничный ужин на сладкой ноте, приготовьте французский фондан.
Что нужно (на 4 порции):
100 г черного шоколада (70% какао);
80 г сливочного масла;
2 яйца;
50 г сахара;
40 г муки.
Как приготовить:
Растопите шоколад с маслом на водяной бане. Взбейте яйца с сахаром до пышности, постепенно добавьте муку. Смешайте все ингредиенты. Разлейте тесто в смазанную маслом форму и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 8–10 минут. Готовый фондан должен иметь жидкую серединку. Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого.
Эти три блюда станут яркими акцентами вашего праздничного стола, а их вкус и вид непременно создадут волшебное настроение в новогоднюю ночь.
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