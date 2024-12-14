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Что приготовить на Новый год 2025: главные хиты праздничного меню

С приближением новогодних праздников возникает вопрос: что приготовить для праздничного стола? Эксперты кулинарии рекомендуют сосредоточиться на блюдах, символизирующих достаток, гармонию и семейное тепло

сегодня, 01:05
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Черновалова Кристина

Новогодняя ночь – это не только подарки и елка, но и особый стол, который собирает самых родных. Чтобы удивить гостей и создать атмосферу праздника, следует выбрать блюда, которые не только вкусны, но символичны. Предлагаем три идеи, которые станут звездами вашего меню и принесут праздничное настроение в ваш дом.

Что приготовить на Новый год 2025: главные хиты праздничного меню

Меню на Новый год 2025: три блюда, которые должны быть на столе

1. Салат "Оливье по-новому"

Традиционный "Оливье" давно стал классикой праздничного стола, но в 2025 году попробуйте немного поменять рецепт.

Что нужно:

  • 4 картофелины;

  • 3 морковки;

  • 200 г куриного филе (можно заменить копченой индейкой);

  • 150 г маринованных огурцов;

  • 3 яйца;

  • 100 г зеленого горошка;

  • домашний майонез с добавлением зерновой горчицы.

Как приготовить:
Отварите овощи и яйца, порежьте все ингредиенты мелкими кубиками. Куриное филе можно предварительно замариновать в смеси меда и соевого соуса, затем запечь. Смешайте все вместе, добавьте майонез с горчицей и оставьте салат на час, чтобы он настоял.

2. Запеченная утка с яблоками и медово-апельсиновой глазурью

Это блюдо – символ домашнего уюта и праздничной роскоши.

Что нужно:

  • 1 целая утка (1,5–2 кг);

  • 4 кисло-сладких яблока;

  • сок одного апельсина;

  • 2 ст. л. меда;

  • 1 ст. л. соевого соуса;

  • специи: чабрец, розмарин, молотый перец.

Как приготовить:
Утку промойте, обсушите и натрите специями. Внутрь выложите нарезанные дольками яблоки. Для глазури смешайте мед, апельсиновый сок и соевый соус. Смажьте утку глазурью и запекайте около 2 часов при температуре 180°C, периодически добавляя глазурь. У готовой утки будет золотистая корочка и насыщенный аромат.

3. Десерт "Шоколадный фондан"

Чтобы завершить праздничный ужин на сладкой ноте, приготовьте французский фондан.

Что нужно (на 4 порции):

  • 100 г черного шоколада (70% какао);

  • 80 г сливочного масла;

  • 2 яйца;

  • 50 г сахара;

  • 40 г муки.

Как приготовить:
Растопите шоколад с маслом на водяной бане. Взбейте яйца с сахаром до пышности, постепенно добавьте муку. Смешайте все ингредиенты. Разлейте тесто в смазанную маслом форму и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 8–10 минут. Готовый фондан должен иметь жидкую серединку. Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого.

Эти три блюда станут яркими акцентами вашего праздничного стола, а их вкус и вид непременно создадут волшебное настроение в новогоднюю ночь.



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