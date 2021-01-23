Четыре топовых зимних блюда с сушеными грибами

Рулет с грибами:

Грибы (фото из открытых источников)

Филе куриной грудки: 1 кг; грибы сушеные: 1 стакан; грудинка с/к нарезка: 200 грамм; лук репчатый: 2 шт; сливочное масло: 1-2 ст.л; морковь: 1 шт; картофель: 3шт зира: 1 ч.л соль.

Суп из грибов:

сушеные грибы — 2 горсти, перловка — от 4-х ст.л. картофель — 2 шт. морковь небольшая — 1 шт. лук — до 1 шт. Вода — 1,5 л масло — 1-2 ст.л. соль.

Зразы с грибами:

Мякоть говядины — 500 г, картофель — 1-1,5 кг, грибы сушеные — 1 стакан, чеснок — по вкусу. Лук — 1 шт. Яйцо — 1 шт. морковь — 1 шт. сливочное масло — 100 г мука — 0,5-1 стакан соль, перец.

Гречка с грибами:

Гречневая крупа — 1 стакан; мясо — 200 грамм; сушеные грибы - 50 грамм; лук репчатый — 1 шт; морковь — 1 шт; укроп ; томатная паста — 2 ст.л; горчица — 1,5 ст.л; оливковое масло, соль, смесь перцев.

Напомним, грибы не только помогают сбросить лишний вес, но и крайне полезны для сердечно-сосудистой системы, констатируют специалисты. Грибы могут стать незаменимым ингредиентом в рационе питания Многие люди игнорируют грибы как продукт регулярного питания, — хотя в своих полезных свойствах грибы могут превзойти даже овощи и фрукты, считают специалисты по здоровому питанию.

Научные работники сообщили, что грибы не содержат ни сахара, ни жиров (в этом продукте их всего 1%), и в диетическом питании они более уместны и эффективны чем овощи или фрукты. Так овощи при хранении быстро теряют витамины, а в фруктах нередко с избытком содержится сахар. Медики сообщили, что последние исследования выявил свойство грибов блокировать рост опухолевых клеток в организме. Также специалисты убедились в полезном действии грибов при лечении туберкулеза, ангины, язвы желудка и различных аллергических проявлений.



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