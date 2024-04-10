Быстро и вкусно: три идеальных десерта без выпечки для любого случая

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Черновалова Кристина
В современном мире, где каждая минута на счету, многие ищут способы приготовления вкусных и простых блюд, не требующих длительного пребывания на кухне. Десерты без выпечки становятся идеальным решением для тех, кто хочет порадовать себя и близких полезными и легкими сладостями. Мы представляем вашему вниманию три рецепта, которые не требуют духовки и особенных кулинарных навыков.
три простых рецептов, которые легко готовятся
Ингредиенты:
2 спелых авокадо
4 ст. л. какао-порошка
3-4 ст. л. меда или агавы (по вкусу)
1 ч. л. ванильного экстракта
Щепотка соли
Инструкция:
1. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и выложить мякоть в блендер.
2. Добавить какао-порошок, мед (или агаву), ванильный экстракт и щепотку соли.
3. Все компоненты взбить в блендере до однородной консистенции.
4. Готовый мусс разложить по порционным креманкам и убрать в холодильник на 1 час для застывания.
5. Перед подачей можно украсить мятой или свежими ягодами.
Ингредиенты (для основы):
200 г орехового ассорти (грецкие орехи, миндаль, фундук)
2 ст. л. кокосового масла
1 ст. л. меда
Для начинки:
500 г сливочного сыра
100 мл сливок 33-35%
3-4 ст. л. меда (по вкусу)
1 ч. л. ванильного экстракта
Инструкция:
1. Орехи измельчить в блендере до состояния крупной крошки, смешать с расплавленным кокосовым маслом и медом.
2. Выложить смесь в форму, равномерно распределить и утрамбовать на дно. Оставить в холодильнике на 30 минут.
3. Сливочный сыр взбить с медом, ванилью и сливками до пышности.
4. Начинку выложить на ореховую основу и разровнять. Охладить в холодильнике минимум 4 часа.
5 Перед подачей украсить орехами и медом.
Ингредиенты:
200 г кокосовой стружки
100 мл конденсированного молока
Цедра 1 лайма
Сок ½ лайма
Инструкция:
1. В глубокой миске смешать кокосовую стружку, конденсированное молоко, цедру и сок лайма до однородной массы.
2. Из полученной массы формировать небольшие шарики, обваливая каждый в кокосовой стружке.
3. Шарики выложить на блюдо и убрать в холодильник на 1 час для застывания.
4. Готовые шарики подавать холодными, украсив цедрой лайма.
Эти рецепты доказывают, что для приготовления изысканных и незабываемых десертов необязательно проводить много времени на кухне или обладать особыми кулинарными навыками. Вкусные, полезные и оригинальные сладости без выпечки станут прекрасным завершением обеда или ужина, а также украсят любой праздничный стол.
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капитолина
сегодня, 10:37
И це все???