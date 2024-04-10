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Быстро и вкусно: три идеальных десерта без выпечки для любого случая

Десерты без выпечки на скорую руку всегда пользовались успехом домохозяек

сегодня, 11:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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В современном мире, где каждая минута на счету, многие ищут способы приготовления вкусных и простых блюд, не требующих длительного пребывания на кухне. Десерты без выпечки становятся идеальным решением для тех, кто хочет порадовать себя и близких полезными и легкими сладостями. Мы представляем вашему вниманию три рецепта, которые не требуют духовки и особенных кулинарных навыков.

Быстро и вкусно: три идеальных десерта без выпечки для любого случая

три простых рецептов, которые легко готовятся

1. Шоколадный мусс на авокадо

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо

  • 4 ст. л. какао-порошка

  • 3-4 ст. л. меда или агавы (по вкусу)

  • 1 ч. л. ванильного экстракта

  • Щепотка соли

Инструкция:

1. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и выложить мякоть в блендер.

2. Добавить какао-порошок, мед (или агаву), ванильный экстракт и щепотку соли.

3. Все компоненты взбить в блендере до однородной консистенции.

4. Готовый мусс разложить по порционным креманкам и убрать в холодильник на 1 час для застывания.

5. Перед подачей можно украсить мятой или свежими ягодами.

2. Чизкейк с орехами и медом

Ингредиенты (для основы):

  • 200 г орехового ассорти (грецкие орехи, миндаль, фундук)

  • 2 ст. л. кокосового масла

  • 1 ст. л. меда

Для начинки:

  • 500 г сливочного сыра

  • 100 мл сливок 33-35%

  • 3-4 ст. л. меда (по вкусу)

  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Инструкция:

1. Орехи измельчить в блендере до состояния крупной крошки, смешать с расплавленным кокосовым маслом и медом.

2. Выложить смесь в форму, равномерно распределить и утрамбовать на дно. Оставить в холодильнике на 30 минут.

3. Сливочный сыр взбить с медом, ванилью и сливками до пышности.

4. Начинку выложить на ореховую основу и разровнять. Охладить в холодильнике минимум 4 часа.

5 Перед подачей украсить орехами и медом.

3. Кокосовые шарики с лаймом

Ингредиенты:

  • 200 г кокосовой стружки

  • 100 мл конденсированного молока

  • Цедра 1 лайма

  • Сок ½ лайма

Инструкция:

1. В глубокой миске смешать кокосовую стружку, конденсированное молоко, цедру и сок лайма до однородной массы.

2. Из полученной массы формировать небольшие шарики, обваливая каждый в кокосовой стружке.

3. Шарики выложить на блюдо и убрать в холодильник на 1 час для застывания.

4. Готовые шарики подавать холодными, украсив цедрой лайма.

Эти рецепты доказывают, что для приготовления изысканных и незабываемых десертов необязательно проводить много времени на кухне или обладать особыми кулинарными навыками. Вкусные, полезные и оригинальные сладости без выпечки станут прекрасным завершением обеда или ужина, а также украсят любой праздничный стол.



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