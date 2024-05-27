Быстро и вкусно: как приготовить ленивые голубцы

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Черновалова Кристина
Голубцы — одно из самых популярных и узнаваемых блюд восточноевропейской кухни, символизирующее домашний уют и гастрономическое наследие. Однако классический рецепт голубцов требует значительного времени и усилий. В наше быстрое время многие стремятся найти способы упростить и ускорить процесс приготовления без потери вкуса и качества. Ответом на этот запрос стало блюдо под названием "ленивые голубцы", которое сохранило основные ингредиенты и вкус традиционных голубцов, но избавило от необходимости тщательной укладки листьев капусты.
Как приготовить ленивые голубцы
Фарш (смешанный или говяжий) — 500 грамм
Белокочанная капуста — 400 грамм (нашинкованная)
Рис — 150 грамм (предварительно отваренный)
Лук — 2 средние головки (мелко нарезанный)
Чеснок — 2 зубчика (измельчённые)
Томатная паста — 100 грамм
Соль, перец — по вкусу
Вода или бульон — 200 мл
Растительное масло — для жарки
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Нашинкованную капусту обдайте кипятком, чтобы она стала мягче. Рис отварите до полуготовности.
На сковороде с разогретым маслом обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и жарьте еще 1-2 минуты. Затем добавьте капусту и тушите все вместе около 5-7 минут.
В глубокой миске смешайте фарш, предварительно подготовленные овощи и рис. Тщательно перемешайте компоненты, добавьте соль и перец по вкусу.
На дно глубокой сковороды или кастрюли налейте немного растительного масла, выложите смесь равномерным слоем. Сверху разлейте томатную пасту, разведенную в воде или бульоне.
Тушите ленивые голубцы на медленном огне под закрытой крышкой 30-40 минут. Периодически проверяйте, чтобы блюдо не пригорело, и при необходимости добавьте немного жидкости.
Подавайте готовые ленивые голубцы горячими, украсив зеленью и подав вместе с кусочком свежего хлеба или картофельным пюре.
Ленивые голубцы — это не только вкусное, но и универсальное блюдо, которое подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола. Этот рецепт позволяет значительно упростить и ускорить процесс приготовления, сохраняя при этом наследие и традиции восточноевропейской кухни.
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