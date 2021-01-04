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Знаки зодиака, которым не суждено быть счастливыми

Чтобы стать счастливым, нужно работать над собой и своими мыслями

сегодня, 21:10
Автор:

Кириєнко Анна

Счастье тоже требует немалых усилий. К тому же, состояние счастья зависит от нашего характера и даже от дня, когда мы родились. Поэтому астрологи назвали пять знаков зодиака, которым довольно сложно быть счастливыми.

Знаки зодиака, которым не суждено быть счастливыми

Каким знакам зодиака трудно быть счастливыми. Фото: lisa.ru

1) Дева

Девы сами отпугивают свое счастье. Они слишком эмоционально реагируют на все преграды и проблемы, которые встречаются на их пути. Негативные мысли полностью заполоняют разум этих людей. Кроме того, девы могут делать несчастными не только себя, но и окружающих. Поэтому этому знаку зодиака нужно постоянно контролировать себя.

2) Рыбы

Рыбы постоянно идеализируют мир. Они ждут большего не только от себя, но и от других людей в их окружении. Но если рыбам начнешь что-то советовать или помогать, станешь их врагом, ведь эти люди не воспринимают критику и советы.

3) Скорпион

Скорпионам трудно найти свою вторую половинку. Именно это и препятствует их счастью. Чтобы стать этому знаку зодиака по-настоящему счастливым, нужно любить и дарить тепло другим достойным людям.

4) Рак

Раки постоянно ревнуют свою вторую половинку и друзей. Это мешает жить им полноценной счастливой жизнью и думать о позитивном. Ревность буквально разрушает этот знак зодиака. К тому же ракам постоянно нужно чувствовать себя лучшими. А в современном мире, где живет много людей, это тяжело.

5) Козерог

Козероги не верят в везение и счастье. Они любят делать из мухи слона и превращать маленькие вопросы на огромные проблемы, которые будут решать очень долго и тяжело.

Однако, сайт "Комментарии" желает всегда надеяться на лучшее и рекомендует прочитать, как восстановиться после праздников и снова войти в привычный ритм жизни.


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Источник: https://slovofraza.com/samye-neschastlivye-znaki-zodiaka/
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