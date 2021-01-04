Знаки зодиака, которым не суждено быть счастливыми

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Кириєнко Анна
Счастье тоже требует немалых усилий. К тому же, состояние счастья зависит от нашего характера и даже от дня, когда мы родились. Поэтому астрологи назвали пять знаков зодиака, которым довольно сложно быть счастливыми.
Каким знакам зодиака трудно быть счастливыми. Фото: lisa.ru
1) Дева
Девы сами отпугивают свое счастье. Они слишком эмоционально реагируют на все преграды и проблемы, которые встречаются на их пути. Негативные мысли полностью заполоняют разум этих людей. Кроме того, девы могут делать несчастными не только себя, но и окружающих. Поэтому этому знаку зодиака нужно постоянно контролировать себя.
2) Рыбы
Рыбы постоянно идеализируют мир. Они ждут большего не только от себя, но и от других людей в их окружении. Но если рыбам начнешь что-то советовать или помогать, станешь их врагом, ведь эти люди не воспринимают критику и советы.
3) Скорпион
Скорпионам трудно найти свою вторую половинку. Именно это и препятствует их счастью. Чтобы стать этому знаку зодиака по-настоящему счастливым, нужно любить и дарить тепло другим достойным людям.
4) Рак
Раки постоянно ревнуют свою вторую половинку и друзей. Это мешает жить им полноценной счастливой жизнью и думать о позитивном. Ревность буквально разрушает этот знак зодиака. К тому же ракам постоянно нужно чувствовать себя лучшими. А в современном мире, где живет много людей, это тяжело.
5) Козерог
Козероги не верят в везение и счастье. Они любят делать из мухи слона и превращать маленькие вопросы на огромные проблемы, которые будут решать очень долго и тяжело.
Однако, сайт "Комментарии" желает всегда надеяться на лучшее и рекомендует прочитать, как восстановиться после праздников и снова войти в привычный ритм жизни.
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