Психологи говорят: одна из самых распространенных причин внутреннего недовольства – отсутствие сепарации от родителей . Это состояние, когда взрослый человек формально живет самостоятельно, но психологически остается зависимым от семьи.

Сепарация от родителей: как понять, что ваша жизнь на самом деле не ваша

Сепарация – это естественный процесс взросления, когда ребенок постепенно переходит от модели "родители – ребенок" к равноправным отношениям "взрослый – взрослый". Она включает физическое, финансовое, эмоциональное и ценностное обособление .

Однако у многих людей этот процесс затягивается или вообще не завершается. Тогда возникает так называемый феномен "эмоционального слияния" или enmeshment – когда границы между членами семьи размыты, а личность фактически растворяется в родственных ожиданиях.

Психологи называют несколько признаков того, что человек может жить не собственной жизнью.

Первый признак – постоянная потребность в одобрении родителей

Даже во взрослом возрасте человек боится принять решение без разрешения папы или мамы. Выбор работы, партнера, города для жизни – все проходит через "семейный фильтр".

Если вы чувствуете, что должны что-либо доказывать родителям, это может быть сигналом отсутствия сепарации.

Второй признак – страх сказать "нет"

Человек не может отказать родителям даже тогда, когда их требования противоречат его планам. В результате собственные нужды отходят на второй план.

Третий признак – чувство вины за собственную жизнь

Многие взрослые испытывают вину, если живут отдельно, путешествуют или не проводят каждые выходные с семьей. Это часто возникает из-за манипуляций или чрезмерной эмоциональной зависимости в семье.

Четвертый признак – ответственность за эмоции родителей

Взрослый ребенок начинает контролировать свое поведение, чтобы не огорчить родителей. В психологии это называют эмоциональной "родительской ролью наоборот" , когда ребенок становится поддержкой для взрослого.

Пятый признак – трудности с принятием решений

Если человек постоянно сомневается в собственных решениях и нуждается в совете родственников, это может свидетельствовать о потере внутреннего ориентира.

Шестой признак – отсутствие личных границ

В семьях с сильным эмоциональным слиянием часто нет приватности. Родители могут вмешиваться в личную жизнь, читать сообщения или контролировать каждый шаг.

Седьмой признак – жизнь по сценарию родителей

Например, когда человек выбирает профессию, партнеров или образ жизни только потому, что этого хочет семья.

Восьмой признак – сложности в отношениях

Психологи замечают: люди, которые не сепарировались от родителей, часто имеют проблемы в романтических отношениях. Им сложно строить партнерство, потому что они психологически остаются "ребёнком".

Девятый признак – отсутствие собственных ценностей

Когда человек не может четко ответить на вопрос: чего я хочу именно я?

Десятый признак – страх удалиться от семьи

Даже мысль о переезде или жизни в другом городе может вызвать тревогу или сильное чувство вины.

Почему это опасно

Психологи объясняют, что эмоциональное слияние в семье может привести к потере автономности, проблемам с самооценкой и трудностям в построении здоровых отношений .

В таких семьях ребенок часто чувствует, что его задача – оправдывать ожидания родителей или отвечать за их эмоциональное состояние.

Как начать сепарацию

Специалисты советуют начинать с простых шагов:

– научиться принимать решения самостоятельно;

– устанавливать личные границы;

– позволить себе другие взгляды и ценности;

– постепенно принимать финансовую и эмоциональную ответственность за свою жизнь.

Главное — помнить: сепарация не означает разрыва отношений с родителями . Это переход к зрелой модели взаимодействия, когда взрослые люди могут любить друг друга без контроля и зависимости.

Читайте также в "Комментариях", как объяснить ребенку, что просмотр российских видео помогает врагу.