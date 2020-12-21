Впереди три сложных года: астролог пояснила, как сегодняшний день поменяет уклад жизни

Сегодня, 21 декабря, происходит соединение великих хронократоров – планет Сатурн и Юпитер. Какие изменения влечет для всего человечества этот день, рассказала астролог Лариса Гресь на своей странице в Facebook.

Фото из открытых источников

Так, Юпитер и Сатурн являются по своей природе хронократорами большого экономического цикла. Эти планеты двигаются в собственном ритме и 21 декабря произойдет соединение этих двух планет в знаке Водолея.

Как сообщила астролог, с этого периода мир начнет учиться справляться с новым социальным, политическим и экономическим порядком эпохи. Это будет происходить в соответствии со знаком зодиака, в который ингрессировали Сатурн и Юпитер – Водолей.

Водолей, воздушный знак, ценит творческие и интеллектуальные усилия, поэтому преобразование мира будет происходить согласно этим аспектам человеческого бытия. И, скорее всего, теперь статус будет зависеть не от накопления богатства и власти, а от творческого и интеллектуального выражения, большую ценность получат оригинальные идеи и инновации.

" Однако начальные этапы Воздушной мутации (2021-2023 гг.) обещают быть сложными и конфликтными потому, что обострится противостояние между уходящей стихией Земли и вновь пришедшей стихии Воздуха. В реальности это будет выглядеть как борьба между старыми принципами и новыми, между теорией и практикой, между властью/контролем и стремлением людей к свободе, независимости", — рассказала Гресь.

Астролог добавила, что если принять во внимание то, что после кризиса 2008 года мир так и не вошел в стабильную фазу роста и целых 12 лет мы находимся в состоянии рецессии, то еще 2-3 года, по сравнению с 12-тью годами – это уже надежда.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", зеркальная дата 21 декабря 2020 года сулит серьезные повороты в жизни некоторых знаков зодиака.

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