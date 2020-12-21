Впереди три сложных года: астролог пояснила, как сегодняшний день поменяет уклад жизни

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Таисия Ерохина
Сегодня, 21
декабря, происходит соединение великих хронократоров – планет Сатурн и Юпитер.
Какие изменения влечет для всего человечества этот день, рассказала астролог
Лариса Гресь на своей странице в Facebook.
Фото из открытых источников
Так, Юпитер и
Сатурн являются по своей природе хронократорами большого экономического цикла.
Эти планеты двигаются в собственном ритме и 21 декабря произойдет соединение
этих двух планет в знаке Водолея.
Как сообщила астролог, с этого периода мир начнет учиться справляться с
новым социальным, политическим и экономическим порядком эпохи. Это будет
происходить в соответствии со знаком зодиака, в который ингрессировали Сатурн и
Юпитер – Водолей.
Водолей,
воздушный знак, ценит творческие и интеллектуальные усилия, поэтому
преобразование мира будет происходить согласно этим аспектам человеческого бытия.
И, скорее всего, теперь статус будет зависеть не от накопления богатства и
власти, а от творческого и интеллектуального выражения, большую ценность
получат оригинальные идеи и инновации.
Астролог добавила, что если принять во внимание то, что после кризиса
2008 года мир так и не вошел в стабильную фазу роста и целых 12 лет мы
находимся в состоянии рецессии, то еще 2-3 года, по сравнению с 12-тью годами –
это уже надежда.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", зеркальная дата 21 декабря 2020 года сулит
серьезные повороты в жизни
некоторых знаков зодиака.
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