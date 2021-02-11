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Влияние отца на жизнь ребенка - 5 важных правил каждого папы

Папы оказывают большое влияние на жизнь своего ребенка с самого его рождения – эти 10 советов помогут новоиспеченным отцам начать отцовство со счастливой ноты

сегодня, 12:47
Автор:

Седлецкая Татьяна

Помните, что как папа, вы будете иметь огромное влияние на жизнь своего ребенка. И это влияние начинается прямо сейчас.

Влияние отца на жизнь ребенка - 5 важных правил каждого папы

Папа и новорожденный. Фото: alwaysbusymama.com

Возьмите часть обязанностей на себя с самого начала

Активное участие в ежедневном уходе за ребенком — переодевание, игра, купание и смена подгузника — лучший способ создать необходимые навыки и уверенность. Эти ежедневные действия также дарят вам много моментов один-на-один с малышом, которые являются строительными блоками положительных отношений.

Научитесь понимать своего ребенка

Пока вы учитесь понимать сигналы своего ребенка и удовлетворять его потребности, он развивает физическую координацию, чтобы выразить свою любовь к вам самыми удивительными способами. В первый раз, когда он обнимет вас или заснет на вашей груди — вы обнаружите истинный смысл жизни.

Физический контакт с малышом

Физическое прикосновение помогает малышу чувствовать себя в безопасности, а также укрепляет доверительную связь между вами.  

Говорите с ребенком так часто, как можете

Говорите со своим малышом, пока носите на руках или меняете подгузник. Каждое слово, которое слышит малыш, помогает развить его речевые навыки и укрепляет ваши отношения с ним.

Помощь при грудном вскармливании

Вы можете оказать практическую поддержку – подать стакан воды, принести еще одну подушку. Если ваша жена считает, что она не может кормить грудью, успокойте ее, расскажите, что все в порядке, и подумайте вместе над другими вариантами кормления.

Проводите время один на один с малышом

Найдите больше информации

Вы можете найти необходимую вам информацию, просматривая различные сайты в Интернете, разговаривая с другими папами или посещая курсы для молодых родителей. Примите или попросите помощь

Если кто-то говорит вам: "Есть ли что-нибудь, что я могу для вас сделать?" — примите помощь и ответьте "Да!"

Отношения с вашей женой

Конечно, вам едва ли хватает сил добраться до кровати, чтобы заснуть, но попробуйте выкроить хотя бы несколько минут в день, чтобы поговорить с женой о чем-то другом, кроме ребенка.

Позаботьтесь о себе

Вы можете сохранить свою энергию с помощью здорового и активного образа жизни, а также достаточного сна и отдыха. Обязательно проследите, чтобы ваша жена также много отдыхала и гуляла на свежем воздухе.

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Источник: https://www.parents.com/
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