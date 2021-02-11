Влияние отца на жизнь ребенка - 5 важных правил каждого папы

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Помните, что как папа, вы будете иметь огромное влияние
на жизнь своего ребенка. И это влияние начинается прямо сейчас.
Папа и новорожденный. Фото: alwaysbusymama.com
Возьмите часть обязанностей на себя с самого начала
Активное участие в ежедневном уходе за ребенком —
переодевание, игра, купание и смена подгузника — лучший способ создать необходимые
навыки и уверенность. Эти ежедневные действия также дарят вам много моментов один-на-один
с малышом, которые являются строительными блоками положительных отношений.
Научитесь понимать своего ребенка
Пока вы учитесь понимать сигналы своего ребенка и
удовлетворять его потребности, он развивает физическую координацию, чтобы
выразить свою любовь к вам самыми удивительными способами. В первый раз, когда
он обнимет вас или заснет на вашей груди — вы обнаружите истинный смысл жизни.
Физический контакт с малышом
Физическое прикосновение помогает малышу чувствовать себя
в безопасности, а также укрепляет доверительную связь между вами.
Говорите с ребенком так часто, как можете
Говорите со своим малышом, пока носите на руках или
меняете подгузник. Каждое слово, которое слышит малыш, помогает развить его
речевые навыки и укрепляет ваши отношения с ним.
Помощь при грудном вскармливании
Вы можете оказать практическую поддержку – подать стакан
воды, принести еще одну подушку. Если ваша жена считает, что она не может
кормить грудью, успокойте ее, расскажите, что все в порядке, и подумайте вместе
над другими вариантами кормления.
Проводите время один на один с малышом
Найдите больше информации
Вы можете найти необходимую вам информацию, просматривая различные
сайты в Интернете, разговаривая с другими папами или посещая курсы для молодых
родителей. Примите или попросите помощь
Если кто-то говорит вам: "Есть ли что-нибудь, что я могу для
вас сделать?" — примите помощь и ответьте "Да!"
Отношения с вашей женой
Конечно, вам едва ли хватает сил добраться до кровати,
чтобы заснуть, но попробуйте выкроить хотя бы несколько минут в день, чтобы
поговорить с женой о чем-то другом, кроме ребенка.
Позаботьтесь о себе
Вы можете сохранить свою энергию с помощью здорового и
активного образа жизни, а также достаточного сна и отдыха. Обязательно
проследите, чтобы ваша жена также много отдыхала и гуляла на свежем воздухе.
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