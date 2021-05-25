Ученые опровергли миф о топографическом кретинизме женщин

Специалисты опровергли распространенный миф о том, что женщины ориентируются в картах хуже мужчин. Как они это объяснили, читайте дальше.

Женщины (фото из открытых источников)

Существует мнение, что женщины хуже мужчин ориентируются в картах, а также хуже справляются с тестами на пространственное мышление и так называемое мнимое вращения (способность мысленно переворачивать двухмерные и трехмерные фигуры), пишет sciencedaily. Однако ирландские ученые пришли к выводу, что навыки пространственного мышления одинаковы у представителей обоих полов.

С помощью передовых технологий ученые отслеживали движения глаз добровольцев при прохождении когнитивных тестов. Исследование, результаты которого опубликованы в Nature Scientific Reports, показало, что мужчины и женщины часто подходят к задаче по-разному, но в итоге получают один и тот же результат.

Как сообщали ранее длительное снижение уровня витамина D непременно приведет к нарушению репродуктивной функции, пишет minisun. Этот витамин влияет на женские половые гормоны. Нарушение баланса между эстрогеном, прогестероном и тестостероном приведут к нежелательным последствиям. Исследователи доказали, что снижение уровня витамина приведет к нарушению фертильности, развитию эндометриоза и синдрома поликистозных яичников. Также существуют данные, что дефицит витамина D является предпосылкой развития гладкомышечных опухолей матки.

У женщин с нормальным уровнем витамина D шансы забеременеть значительно выше, чем у женщин с его дефицитом. Также доказано влияние на микрофлору: женщины с пониженным уровнем этого витамина чаще имеют бактериальный вагиноз.







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