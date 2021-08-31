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Главная Новости Досуг психология Три знака Зодиака с крутым чувством юмора, которые всегда могут развеселить друзей
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Три знака Зодиака с крутым чувством юмора, которые всегда могут развеселить друзей

Весы отлично умеют рассмешить других. Их смех невероятно заразительный и в запасе всегда смешные истории

31 августа 2021, 22:49
Автор:

Ольга Чародий

Три знака Зодиака с крутым чувством юмора, которые всегда могут развеселить друзей

Три знака Зодиака с крутым чувством юмора, которые всегда могут развеселить друзей

Гороскоп (фото из открытых источников)

Близнецы

Близнецы очень красноречивы, у них всегда есть правильное слово, независимо от ситуации. Очень оптимистичны и любят заводить новые знакомства. Обычно они добиваются этого благодаря чувству юмора. С Близнецами нельзя долго оставаться в плохом настроении. Их позитивный характер развеселит каждого.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака очень остроумные. Они легко могут развлечь целую группу людей без каких-либо усилий. Кроме того, Стрельцы знают, что удачную шутку решит любую ситуацию.

Весы

Весы отлично умеют рассмешить других. Их смех невероятно заразительный и в запасе всегда смешные истории, которые они любят рассказывать. Ирония — это особенность Весов, они прекрасно умеют подбрасывать несколько слов в любом стиле, которые никого не обидят, а только поднимут настроение.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 30 августа — 5 сентября 2021 года. Первую неделю осени направьте на то, чтобы найти новые, более эффективные методы работы и попробуйте применить их. Рационально используйте свое рабочее время. Спорить с начальством в этот период даже не пытайтесь, иначе попадете в опалу и избавитесь от хорошего настроения, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы.

Так, Овны, обратите внимание, что не исключено, что слишком много сил вы тратите впустую, поэтому результаты выполняемой работы ниже, чем вам бы того хотелось.


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Источник: https://mixnews.lv/
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