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Главная Новости Досуг психология Три знака Зодиака, которым будет везти в первые дни осени
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Три знака Зодиака, которым будет везти в первые дни осени

Читайте дальше, чтобы узнать, являетесь ли вы среди счастливчиков

сегодня, 21:35
Автор:

Ольга Чародий

Осень неуклонно приближается, и астрологи назвали несколько знаков Зодиака, которых ожидает невероятный успех уже в первые дни сентября. Читайте дальше, чтобы узнать, являетесь ли вы среди счастливчиков.

Три знака Зодиака, которым будет везти в первые дни осени

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Поскольку вы успешно справлялись со своей работой и хорошо себя зарекомендовали, то на этой неделе вам могут предложить повышение. Конечно, от вас зависит, принимать его, но такое случается не часто, поэтому ловите удачу за хвост.

Телец

Представители этого знака Зодиака недавно отдохнули, поэтому могут с новыми силами взяться за новые дела. Энтузиазм будет оценено вашим руководство должным образом.

Рак

У Раков подвернется очень хорошая возможность продлить лето и отдохнуть. В очень спокойном и уютном месте они смогут расслабиться, и вдохновиться на новые.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 30 августа — 5 сентября 2021 года. Первую неделю осени направьте на то, чтобы найти новые, более эффективные методы работы и попробуйте применить их. Рационально используйте свое рабочее время. Спорить с начальством в этот период даже не пытайтесь, иначе попадете в опалу и избавитесь от хорошего настроения, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы.

Так, Овны, обратите внимание, что не исключено, что слишком много сил вы тратите впустую, поэтому результаты выполняемой работы ниже, чем вам бы того хотелось. Возможно, вы слишком много обязанностей на себя берете, окружающие воспринимают это как должное, и чувство неудовлетворенности посещает вас все чаще.


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Источник: https://www.thelancet.com/article/S2468-2667(18)30135-X/fulltext
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