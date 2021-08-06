Три суеверные знаки Зодиака, которые верят в приметы

В жизни встречается немало людей, которые верят в различные приметы. Читайте дальше, чтобы узнать, кто из знаков Зодиака самый суеверный. Астрологи назвали три наиболее суеверных знаки Зодиака, которые верят в добрые и плохие приметы — это Близнецы, Скорпионы и Рыбы.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Близнецы

Этот знак Зодиака отличается двойственной натурой и не всегда знает, как правильно реагировать на вызовы и сложные задачи. Близнецы могут полагаться на приметы, принимая важные решения, или искать знаки судьбы, вместо того, чтобы действовать решительно.

Скорпион

Скорпионы склонны думать, что их враги распространяют слухи или что они замышляют против них заговор. Эти подозрения, подкрепленные богатым воображением, не дают им покоя, а привычка верить в приметы только ухудшает ситуацию.

Рыбы

Представители этого знака принимают решения в жизни, полагаясь на свою интуицию. Иногда в этом есть смысл, но на рутинные мелочи Рыбы могут реагировать нерационально.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 2 — 8 августа 2021. Первая неделя августа пройдет для большинства знаков Зодиака на позитивной ноте, а кому-то даже удастся набраться вдохновения на долгое время, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы.

Овнов ожидает очень позитивный старт августа, ведь у вас появится очень много идей и вдохновения, чтобы, наконец, двигаться только вперед. Период раздражение остался позади, поэтому сейчас просто веры в себя. Все получится.

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