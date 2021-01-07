Три способа побыстрее вернуть уверенность в себе: тебе нужно это знать

Как не потерять уверенность в себе? Этот вопрос актуален во все времена, ведь судьба подбрасывает нам столько испытаний! В любой момент мы опускаем руки и больше не можем идти дальше, хотя понимаем, что до финиша еще далеко. Поэтому крайне важно вернуть себе уверенность. Мы подскажем, что следует делать.

Как вернуть уверенность в себе

Помните, чем вы гордитесь



Подумайте обо всем, что вы сделали достойного в своей жизни. Что потребовало особой смелости или усилий? Может быть, вы уехали из дома и добились успеха в одиночку, или же разорвали деструктивные отношения. Вспомните все, что другие побоялись бы сделать, а вы решились. Вспомните людей, которым вы помогли. Или вспомните то, чего вы не сделали — не стали говорить что-то дурное о человеке, когда все вокруг это повторяли.

Всегда выкладывайтесь по полной

Выдавливайте из себя максимум. Может, результат и не окажется таким, какого вы ожидали, но в итоге вы почувствуете себя лучше — и будете становиться сильнее всякий раз, когда решитесь на это. Держитесь за свои убеждения. Защищайте более слабых, тех, над кем издеваются или к кому относятся несправедливо. Не бойтесь выделиться из толпы. Будьте верны себе, и вы начнете уважать себя — и чувствовать уважение других.



Продолжайте побеждать

Не поддавайтесь желанию сравнивать свое достижение с чужими. Ваша победа столь же важна, сколь и чья-либо еще. Рассказывайте о своих успехах тем людям, которые вас полностью поддерживают. Уверенность порождает уверенность: чем больше будет вещей, которые вы будете считать для себя возможными, тем больше вы будете пытаться и добиваться успеха.

Двигайся вперед и ты непременно достигнешь успеха. Не сдавайся даже если покажется, что все кругом ополчились против тебя. Также издание "Комментарии" расскажет, как достичь успеха на новой работе.

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