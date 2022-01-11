logo

BTC/USD

42107.15

ETH/USD

3106.72

LTC/USD

128.87

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Три прямолинейных знака Зодиака, которым наплевать на других
commentss НОВОСТИ Все новости

Три прямолинейных знака Зодиака, которым наплевать на других

Астрологи назвали три прямых знака Зодиака, которые не боятся обидеть других, говоря правду

сегодня, 04:05
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Когда одни люди подбирают слова во время любого разговора с коллегами или друзьями, другие говорят всю правду в глаза. Читайте дальше и узнайте, какие знаки Зодиака наиболее прямолинейны. Астрологи назвали три прямых знака Зодиака, которые не боятся обидеть других, говоря правду.

Три прямолинейных знака Зодиака, которым наплевать на других

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Для представителей этого знака всегда лучшим вариантом будет сказать правду, даже если это может навредить другим. Овны всегда будут оставаться верны своим принципам.

Близнецы

Коммуникабельные близнецы легко могут сказать, что их беспокоит или отстоять свою точку зрения. Они предпочитают избегать обходных путей.

Скорпион

Представители этого знака не всегда думают, прежде чем высказать свое мнение. Иногда они могут быть настолько прямолинейными, что это может быть использовано против них. Кроме того, прямолинейность может помешать им в личной жизни.

Напомним, год Водяного Тигра – идеальное время для поиска второй половинки. Любовный гороскоп на 2022 год расскажет, чего ожидать знакам от отношений, какие изменения будут у них впереди и какие сюрпризы судьбы можно рассчитывать в новом году. В год Водяного Тигра успех и удача будет на стороне сдержанных и целеустремленных, так что любые идеи об импульсивности и любви с первого взгляда следует отбросить. Узнаем подробнее, чем еще удивит знаков 2022 год.

Так, Овны смогут проявлять инициативу, не дожидаясь активных действий от партнера. Успех в сфере любви будет зависеть от вашего умения поддерживать разговор. Поэтому если у вас все хорошо со способностью быстро находить общий язык с противоположным полом, то вам с легкостью удастся привлечь внимание нужного человека. Если же нет, то следует немного попрактиковаться. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mixnews.lv/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!