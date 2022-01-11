Три прямолинейных знака Зодиака, которым наплевать на других

Когда одни люди подбирают слова во время любого разговора с коллегами или друзьями, другие говорят всю правду в глаза. Читайте дальше и узнайте, какие знаки Зодиака наиболее прямолинейны. Астрологи назвали три прямых знака Зодиака, которые не боятся обидеть других, говоря правду.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Для представителей этого знака всегда лучшим вариантом будет сказать правду, даже если это может навредить другим. Овны всегда будут оставаться верны своим принципам.

Близнецы

Коммуникабельные близнецы легко могут сказать, что их беспокоит или отстоять свою точку зрения. Они предпочитают избегать обходных путей.

Скорпион

Представители этого знака не всегда думают, прежде чем высказать свое мнение. Иногда они могут быть настолько прямолинейными, что это может быть использовано против них. Кроме того, прямолинейность может помешать им в личной жизни.

Напомним, год Водяного Тигра – идеальное время для поиска второй половинки. Любовный гороскоп на 2022 год расскажет, чего ожидать знакам от отношений, какие изменения будут у них впереди и какие сюрпризы судьбы можно рассчитывать в новом году. В год Водяного Тигра успех и удача будет на стороне сдержанных и целеустремленных, так что любые идеи об импульсивности и любви с первого взгляда следует отбросить. Узнаем подробнее, чем еще удивит знаков 2022 год.

Овны смогут проявлять инициативу, не дожидаясь активных действий от партнера. Успех в сфере любви будет зависеть от вашего умения поддерживать разговор. Поэтому если у вас все хорошо со способностью быстро находить общий язык с противоположным полом, то вам с легкостью удастся привлечь внимание нужного человека. Если же нет, то следует немного попрактиковаться.

Так,

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