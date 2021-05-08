Счастливчики мая: три знака зодиака, которых ждет финансовый успех в этом месяце

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Ольга Чародий
Гороскоп на май предсказывает нескольким знакам Зодиака
неожиданную прибыль.
Гороскоп (фото из открытых источников)
Овен
Основной акцент Овнов в мае будет на финансах и бизнесе. Если
у вас финансовые трудности, связанные с неоправданным риском и неосторожностью,
во второй половине месяца вы сможете решить эту задачу. Настойчивые и
целеустремленные Овны смогут заработать немалую сумму оригинальным способом, а
также получить грант, спонсорскую помощь, выигрыш, премию и даже найти какую-то
ценную вещь.
Лев
У Львов финансовая сфера будет набирать обороты и будут
увеличиваться доходы. Неплохие заработки будут и у бизнесменов, и у наемных
работников. Если вы безработный — самое время искать вакансию, соответствующую
вашему призванию, не пропустите отличный шанс, но делать это лучше в первой
половине месяца.
Водолей
Материальное положение Водолеев будет не только стабильным, но и весьма успешным, Могут быть большие доходы из-за границы, от зарубежных проектов, а кому-то предложат работу в крупной международной фирме.
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