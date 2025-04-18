Самые распространенные фобии: чего боится большинство людей

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Кречмаровская Наталия
Фобии – это иррациональные и навязчивые страхи, которые могут ограничить жизнь человека. Хотя каждый из нас имеет свои уникальные страхи, некоторые фобии настолько распространены, что их можно назвать "общественными".
Фобии. Иллюстративное фото
Страх высоты – это одна из самых распространенных фобий в мире. Люди с акрофобией чувствуют панику и тревогу, когда оказываются на высоте, даже если она не слишком велика.
Согласно Национальному институту психического здоровья (NIMH), акрофобия может быть связана с генетическими факторами, а также с травматическим опытом в детстве.
Страх пауков – это еще одна распространенная фобия, которая встречается у людей всех возрастов и культур. Люди с арахнофобией испытывают сильный страх, увидев пауков, даже если они не ядовиты. Исследования показали, что арахнофобия может быть связана с эволюционными факторами, поскольку пауки представляли собой потенциальную угрозу для наших предков.
Страх змей – еще одна распространенная фобия, которая также может быть связана с эволюционными факторами. Люди с офидофобией испытывают сильный страх при виде змей, даже если они не ядовиты.
Страх замкнутого пространства – это фобия, которая может ограничить жизнь человека. Люди с клаустрофобией испытывают панику и тревогу, когда оказываются в замкнутом пространстве, таком как лифт или маленькая комната. Согласно Американской психологической ассоциации (APA), клаустрофобия может быть связана с травматическим опытом в детстве, таким как замятие в замкнутом пространстве.
Социальная фобия – это страх социальных ситуаций, таких как публичные выступления или знакомство с новыми людьми. Люди с социальной фобией испытывают сильный страх быть оцененными или униженными в социальных ситуациях.
Страх полетов – это фобия, которая может ограничить возможности путешествовать. Люди с аэрофобией испытывают панику и тревогу во время полета, даже если он безопасен.
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