Самые распространенные фобии: чего боится большинство людей

Фобии – это иррациональные и навязчивые страхи, которые могут ограничить жизнь человека. Хотя каждый из нас имеет свои уникальные страхи, некоторые фобии настолько распространены, что их можно назвать "общественными".

Фобии. Иллюстративное фото

Акрофобия (страх высоты)

Страх высоты – это одна из самых распространенных фобий в мире. Люди с акрофобией чувствуют панику и тревогу, когда оказываются на высоте, даже если она не слишком велика.

Согласно Национальному институту психического здоровья (NIMH), акрофобия может быть связана с генетическими факторами, а также с травматическим опытом в детстве.

Арахнофобия (страх пауков)

Страх пауков – это еще одна распространенная фобия, которая встречается у людей всех возрастов и культур. Люди с арахнофобией испытывают сильный страх, увидев пауков, даже если они не ядовиты. Исследования показали, что арахнофобия может быть связана с эволюционными факторами, поскольку пауки представляли собой потенциальную угрозу для наших предков.

Офидофобия (страх змей)

Страх змей – еще одна распространенная фобия, которая также может быть связана с эволюционными факторами. Люди с офидофобией испытывают сильный страх при виде змей, даже если они не ядовиты.

Клаустрофобия (страх замкнутого пространства)

Страх замкнутого пространства – это фобия, которая может ограничить жизнь человека. Люди с клаустрофобией испытывают панику и тревогу, когда оказываются в замкнутом пространстве, таком как лифт или маленькая комната. Согласно Американской психологической ассоциации (APA), клаустрофобия может быть связана с травматическим опытом в детстве, таким как замятие в замкнутом пространстве.

Социальная фобия (социальное тревожное расстройство)

Социальная фобия – это страх социальных ситуаций, таких как публичные выступления или знакомство с новыми людьми. Люди с социальной фобией испытывают сильный страх быть оцененными или униженными в социальных ситуациях.

Аэрофобия (страх полетов)

Страх полетов – это фобия, которая может ограничить возможности путешествовать. Люди с аэрофобией испытывают панику и тревогу во время полета, даже если он безопасен.

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