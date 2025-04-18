logo

BTC/USD

84560.19

ETH/USD

1589.00

LTC/USD

75.90

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Самые распространенные фобии: чего боится большинство людей
commentss НОВОСТИ Все новости

Самые распространенные фобии: чего боится большинство людей

Тени страха: самые распространенные фобии, преследующие человечество

сегодня, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Фобии – это иррациональные и навязчивые страхи, которые могут ограничить жизнь человека. Хотя каждый из нас имеет свои уникальные страхи, некоторые фобии настолько распространены, что их можно назвать "общественными".

Самые распространенные фобии: чего боится большинство людей

Фобии. Иллюстративное фото

Акрофобия (страх высоты)

Страх высоты – это одна из самых распространенных фобий в мире. Люди с акрофобией чувствуют панику и тревогу, когда оказываются на высоте, даже если она не слишком велика.

Согласно Национальному институту психического здоровья (NIMH), акрофобия может быть связана с генетическими факторами, а также с травматическим опытом в детстве.

Арахнофобия (страх пауков)

Страх пауков – это еще одна распространенная фобия, которая встречается у людей всех возрастов и культур. Люди с арахнофобией испытывают сильный страх, увидев пауков, даже если они не ядовиты. Исследования показали, что арахнофобия может быть связана с эволюционными факторами, поскольку пауки представляли собой потенциальную угрозу для наших предков.

Офидофобия (страх змей)

Страх змей – еще одна распространенная фобия, которая также может быть связана с эволюционными факторами. Люди с офидофобией испытывают сильный страх при виде змей, даже если они не ядовиты.

Клаустрофобия (страх замкнутого пространства)

Страх замкнутого пространства – это фобия, которая может ограничить жизнь человека. Люди с клаустрофобией испытывают панику и тревогу, когда оказываются в замкнутом пространстве, таком как лифт или маленькая комната. Согласно Американской психологической ассоциации (APA), клаустрофобия может быть связана с травматическим опытом в детстве, таким как замятие в замкнутом пространстве.

Социальная фобия (социальное тревожное расстройство)

Социальная фобия – это страх социальных ситуаций, таких как публичные выступления или знакомство с новыми людьми. Люди с социальной фобией испытывают сильный страх быть оцененными или униженными в социальных ситуациях.

Аэрофобия (страх полетов)

Страх полетов – это фобия, которая может ограничить возможности путешествовать. Люди с аэрофобией испытывают панику и тревогу во время полета, даже если он безопасен.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как по почерку узнать характер человека.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости