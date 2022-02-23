Самовлюбленные Львы: плюсы, минусы и особенности характера этого знака Зодиака

Как известно, Лев – это знак зодиака, который очень любит себя. Люди, родившиеся под этим знаком, обладают очень яркой харизмой, интересным слогом и театральным характером. О львах можно говорить вечно, ведь такие прекрасные люди всегда на слуху. Но не мешает ли самим Львам такие особенности характера?

Львы и безграничное самолюбие в положительном ключе

Гороскоп (фото из открытых источников)

Сначала посмотрим, как высокая самооценка помогает Львам продвигаться в жизни. Если эта женщина, то она обязательно станет самой обсуждаемой, манящей, игривой кокеткой. Она будет привлекать всех одним лишь взглядом, причем необязательно, чтобы у нее была точеная фигурка или идеальное лицо. Просто Львы рождается с такой энергией, что она становится магнитом, который невозможно пройти стороной.





Мужчины Львы – это мечта каждой дамы, они умны, брутальны, оригинальны, романтичны. Обязательно возле мужчины будет толпа девушек, которые всегда говорят о его красоте. Опять же, мужчина может быть низкого роста, с лысиной, но для остальных он будет словно птица феникс, с таким же ярким окрасом. Ну или красная тряпка для быка. По жизни самоуверенность и энергия позволяет Львам добиваться многого. Иногда Львам даже не нужны какие-то особые знания, умения, чтобы получить нужную должность или стать популярным. Они умеют говорить очень складно, к ним тянутся люди. Кстати, из Львов лучше всего получаются блогеры и артисты.





Львы и безграничное самолюбие в негативном свете





Теперь попробуем разобраться, как такая черта может влиять негативно на Льва. Самое плохое, что любая даже самая мелкая неудача заставляет Львов очень сильно переживать. Они будут театрально плакать, грустить, впадать в депрессию. Проходит период отчаяния довольно быстро, но в то же время Львы становятся чуть более подавленными. У них пропадает желание начать все заново, особенно если пройдет очень большой путь. Но если перед Львом будет очень много зрителей, которые ждут его победу, то, скорее всего, Лев возьмет себя в руки и покажем всем класс. Львы очень сильно зависимы от людей. Им всегда нужны зрители, общество, внимание. Без этого Львы не могут нормально жить и добиваться успеха.





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