Романтические отношения в подростковом возрасте

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Если влюбленные молодые люди относятся друг к другу с уважением, они:

· - могут беспрепятственно сделать свой собственный выбор и не испытывать давления со стороны партнера делать то, что им не нравится;

· - относиться друг к другу с одинаковой степенью важности;

· - прощают друг другу ошибки;

· - интимно касаются друг друга только тогда, когда оба этого хотят;

· - знают, что можно сказать "нет";

· - честно общаются и разбирают конфликтные ситуации.

Как говорить об уважении в отношениях с ребенком

Вы можете помочь своему ребенку построить уважительные отношения со своим партнером, поговорив с ним о том, что такое уважение и как люди ведут себя в романтических и интимных отношениях.

Вы можете попробовать задать открытые вопросы, чтобы начать разговор. Например:

· - Как ты думаешь, что важно в отношениях?

· - Как бы ты хотела, чтобы с тобой обращались?

· - Какое поведение показывает тебе, что кто-то действительно любит или заботится о тебе?

Несколько способов, которые покажут ребенку суть заботы и уважения в романтических отношениях:

· - Будьте образцом для подражания, моделируя уважительное и заботливое поведение в собственных отношениях с партнером.

· - Активно слушайте своего ребенка, чтобы понять перспективы его взаимоотношений с другими людьми.

· - Хвалите ребенка за проявление уважения.

· - Управляйте своим гневом и научите этому своего ребенка.

· - Относитесь к себе и своим потребностям с уважением. Научите своего ребенка уметь всегда постоять за себя, например, посредством отказа.

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