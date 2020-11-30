Романтические отношения в подростковом возрасте

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Седлецкая Татьяна
Фото: intalent
Если влюбленные молодые люди относятся друг к другу с уважением, они:
· - могут беспрепятственно сделать свой собственный выбор и не испытывать давления со стороны партнера делать то, что им не нравится;
· - относиться друг к другу с одинаковой степенью важности;
· - прощают друг другу ошибки;
· - интимно касаются друг друга только тогда, когда оба этого хотят;
· - знают, что можно сказать "нет";
· - честно общаются и разбирают конфликтные ситуации.
Как говорить об уважении в отношениях с ребенком
Вы можете помочь своему ребенку построить уважительные отношения со своим партнером, поговорив с ним о том, что такое уважение и как люди ведут себя в романтических и интимных отношениях.
Вы можете попробовать задать открытые вопросы, чтобы начать разговор. Например:
· - Как ты думаешь, что важно в отношениях?
· - Как бы ты хотела, чтобы с тобой обращались?
· - Какое поведение показывает тебе, что кто-то действительно любит или заботится о тебе?
Несколько способов, которые покажут ребенку суть заботы и уважения в романтических отношениях:
· - Будьте образцом для подражания, моделируя уважительное и заботливое поведение в собственных отношениях с партнером.
· - Активно слушайте своего ребенка, чтобы понять перспективы его взаимоотношений с другими людьми.
· - Хвалите ребенка за проявление уважения.
· - Управляйте своим гневом и научите этому своего ребенка.
· - Относитесь к себе и своим потребностям с уважением. Научите своего ребенка уметь всегда постоять за себя, например, посредством отказа.
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