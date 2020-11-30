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Романтические отношения в подростковом возрасте

Для подростков в романтических, интимных и сексуальных отношениях важно понять, насколько важно уважать своего партнера. Родители должны на собственном примере показать ребенку, как проявлять уважение друг к другу в романтических отношениях

сегодня, 15:13
Автор:

Седлецкая Татьяна


Романтические отношения в подростковом возрасте

Фото: intalent

Если влюбленные молодые люди относятся друг к другу с уважением, они:

·         - могут беспрепятственно сделать свой собственный выбор и не испытывать давления со стороны партнера делать то, что им не нравится;

·         - относиться друг к другу с одинаковой степенью важности;

·         - прощают друг другу ошибки;

·         - интимно касаются друг друга только тогда, когда оба этого хотят;

·         - знают, что можно сказать "нет";

·         - честно общаются и разбирают конфликтные ситуации.

Как говорить об уважении в отношениях с ребенком

Вы можете помочь своему ребенку построить уважительные отношения со своим партнером, поговорив с ним о том, что такое уважение и как люди ведут себя в романтических и интимных отношениях.

Вы можете попробовать задать открытые вопросы, чтобы начать разговор. Например:

·         - Как ты думаешь, что важно в отношениях?

·         - Как бы ты хотела, чтобы с тобой обращались?

·         - Какое поведение показывает тебе, что кто-то действительно любит или заботится о тебе?

Несколько способов, которые покажут ребенку суть заботы и уважения в романтических отношениях:

·       -   Будьте образцом для подражания, моделируя уважительное и заботливое поведение в собственных отношениях с партнером. 

·       -   Активно слушайте своего ребенка, чтобы понять перспективы его взаимоотношений с другими людьми.

·         - Хвалите ребенка за проявление уважения.

·         - Управляйте своим гневом и научите этому своего ребенка.

·        -  Относитесь к себе и своим потребностям с уважением. Научите своего ребенка уметь всегда постоять за себя, например, посредством отказа. 


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