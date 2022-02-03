Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі

Отношения, работа и дружба – это три основных сфер в жизни каждого, в которых всем хочется быть максимально успешными. Поэтому астрологи составили рейтинг знаков Зодиака именно в этих направлениях.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Каждый знак Зодиака имеет свои сильные и слабые стороны, которые определяют их уровень успеваемости в ключевых сферах жизни. Поэтому астрологи рассказали, какую позицию в рейтингах занимают представители разных знаков. К счастью, люди довольно гибкими личностями, поэтому могут приложить усилия, чтобы улучшить ситуацию в отношениях и самореализации.

Рейтинг популярности знаков Зодиака в любви:

Весы

Близнецы

Лев

Скорпион

Телец

Стрелец

Рак

Овен

Водолей

Дева

Козерог

Рыбы

Рейтинг популярности знаков Зодиака у друзей:

Рак

Стрелец

Близнецы

Телец

Овен

Дева

Весы

Скорпион

Водолей

Рыбы

Лев

Козерог

Рейтинг успеваемости знаков Зодиака в финансах:

Козерог

Стрелец

Телец

Дева

Рыбы

Скорпион

Лев

Близнецы;

Водолей

Весы

Овен

Рак

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 31 января – 6 февраля 2022 года! Первая неделя февраля пройдет на положительной ноте для всех знаков Зодиака, но кому придется хорошо поработать над тем, чтобы приблизиться к своим целям, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!

Овнов ожидает насыщенная неделя, хотя и все будет удаваться гораздо легче, чем может казаться. Поэтому нелишне будет распланировать свое время так, чтобы выполнить все, что действительно важно. Заведите привычку записывать ключевые задачи, чтобы видеть прогресс и не поддаваться меланхолическим настроениям.

Так,

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!