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Пять вещей, которые нельзя хранить в своем кошельке

В кошельке должна быть чистота и порядок

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Кошелек - не просто необходимый и стильный аксессуар, но и талисман для привлечения финансовой удачи. Но многие люди "засоряют" свой кошелек ненужными вещами и пренебрегают приметами, которые могут привлечь денежный поток. Что же нельзя в нем хранить? Об этом рассказало издание Wday.

Пять вещей, которые нельзя хранить в своем кошельке

Фотографии родных

Не стоит носить в своем кошельке фотографии родных и близких людей, для фотоснимков есть специальные альбомы. А в кошельке все внимание должно быть сосредоточено на деньгах. Плюс ко всему, для привлечения финансовых средств в кошельке должна быть только ваша энергетика. 

Поддельные купюры 

Уберите с кошелька "сувенирные" деньги, поддельные купюры и прочее, потому что они могут отпугнуть вашу финансовую удачу. Лучше храните в нем коллекционные монетки или иностранные банкноты.

Чеки и квитанции

Кассовые документы, подтверждающие финансовые операции, хранить нужно обязательно, но вне кошелька. В нем они создают энергетический шум, блокируя финансовый поток, и тем самым приносят убытки, а деньги в итоге постоянно утекают.

Ненужные визитки, фантики, билеты в кино

Многие люди хранят в своем кошельке вещи годовалой давности о каких-то событиях. Но это все мусор. Если вы что-то хотите оставить на память, так положите в другое место, потому что деньги любят порядок.

Записки и лекарства

Эти важные вещи следует хранить в отдельном карманчике сумки или рюкзака, а можно в специальной косметичке, чтобы не потерять. А вот кошелек - не место для лекарственных или кулинарных рецептов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать кожаный кошелек собственными руками.


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