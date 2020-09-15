Пять вещей, которые нельзя хранить в своем кошельке

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Светлана Шкурупий
Кошелек - не просто необходимый и стильный аксессуар, но и талисман для привлечения финансовой удачи. Но многие люди "засоряют" свой кошелек ненужными вещами и пренебрегают приметами, которые могут привлечь денежный поток. Что же нельзя в нем хранить? Об этом рассказало издание Wday.
Фотографии родных
Не стоит носить в своем кошельке фотографии родных и близких людей, для фотоснимков есть специальные альбомы. А в кошельке все внимание должно быть сосредоточено на деньгах. Плюс ко всему, для привлечения финансовых средств в кошельке должна быть только ваша энергетика.
Поддельные купюры
Уберите с кошелька "сувенирные" деньги, поддельные купюры и прочее, потому что они могут отпугнуть вашу финансовую удачу. Лучше храните в нем коллекционные монетки или иностранные банкноты.
Чеки и квитанции
Кассовые документы, подтверждающие финансовые операции, хранить нужно обязательно, но вне кошелька. В нем они создают энергетический шум, блокируя финансовый поток, и тем самым приносят убытки, а деньги в итоге постоянно утекают.
Ненужные визитки, фантики, билеты в кино
Многие люди хранят в своем кошельке вещи годовалой давности о каких-то событиях. Но это все мусор. Если вы что-то хотите оставить на память, так положите в другое место, потому что деньги любят порядок.
Записки и лекарства
Эти важные вещи следует хранить в отдельном карманчике сумки или рюкзака, а можно в специальной косметичке, чтобы не потерять. А вот кошелек - не место для лекарственных или кулинарных рецептов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать кожаный кошелек собственными руками.
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