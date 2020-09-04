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Пять главных признаков того, что ты неудачник

Даже если ты полный неудачник, еще есть шанс все изменить

сегодня, 17:09
Автор:

Павел Зинченко

Мы часто говорим о том, какими чертами должен обладать мужчина, который желает достичь успеха. Смелость, трудолюбие, оптимизм, вера в успех, рисковость и так далее. Все это мы уже слышали много раз. И сегодня мы сменим пластинку и попробуем посмотреть на ситуацию с другого ракурса. С помощью портала mport мы расскажем тебе о пяти главных чертах настоящего неудачника.

Не заслуживаешь этого

Пять главных признаков того, что ты неудачник

Что значит не заслуживаешь? Кто это тут лучше тебя? Не забивай себе баки глупыми мыслями. Начинай пробовать что-то делать. Первый раз не получится. Второй и третий раз тоже возможно нет. Но после десятой попытки будешь в шоке от результата. Пытайся, старайся и поменьше смотри, как ведут себя остальные.

Посчитают глупцом

Не имеет никакого значения, что подумает о твоих стараниях коллега. Вспомни, его мнение никогда особо тебя не интересовало. То почему должно интересовать теперь? Определись со своей целью и следуй ей.

Поздно что-то менять

Запомни: что-то менять позно только тогда, когда на пальце твоей ноги висит бирка. А пока есть силы трудиться на работу, обнимать свою женщину, заниматься спортом и пить пиво, то есть силы и поменять что-то в своей жизни.

Неудачная попытка

Еще раз повторим - с первого раза не выйдет. Вполне вероятно, что со второго и третьего раза также. Не смей здаваться, это удел слабаков.

Потом

Лентяй всегда будет переносить на завтра. А то и вообще на следующую неделю. Так же поступят и трусы. Но это же не про тебя? Быстро подрывайся и мчись навстречу мечте.

Мы уверены, что все, выше сказанное, не про тебя. Но если заметил у себя одну из названных характеристик - не отчаивайся. Просто бери себя в руки и начинай действовать. Также издание "Комментарии" расскажет о главных признаках рационального мышления.


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