Пять главных признаков того, что ты неудачник

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Павел Зинченко
Мы часто говорим о том, какими чертами должен обладать мужчина, который желает достичь успеха. Смелость, трудолюбие, оптимизм, вера в успех, рисковость и так далее. Все это мы уже слышали много раз. И сегодня мы сменим пластинку и попробуем посмотреть на ситуацию с другого ракурса. С помощью портала mport мы расскажем тебе о пяти главных чертах настоящего неудачника.
Не заслуживаешь этого
Что значит не заслуживаешь? Кто это тут лучше тебя? Не забивай себе баки глупыми мыслями. Начинай пробовать что-то делать. Первый раз не получится. Второй и третий раз тоже возможно нет. Но после десятой попытки будешь в шоке от результата. Пытайся, старайся и поменьше смотри, как ведут себя остальные.
Посчитают глупцом
Не имеет никакого значения, что подумает о твоих стараниях коллега. Вспомни, его мнение никогда особо тебя не интересовало. То почему должно интересовать теперь? Определись со своей целью и следуй ей.
Поздно что-то менять
Запомни: что-то менять позно только тогда, когда на пальце твоей ноги висит бирка. А пока есть силы трудиться на работу, обнимать свою женщину, заниматься спортом и пить пиво, то есть силы и поменять что-то в своей жизни.
Неудачная попытка
Еще раз повторим - с первого раза не выйдет. Вполне вероятно, что со второго и третьего раза также. Не смей здаваться, это удел слабаков.
Потом
Лентяй всегда будет переносить на завтра. А то и вообще на следующую неделю. Так же поступят и трусы. Но это же не про тебя? Быстро подрывайся и мчись навстречу мечте.
Мы уверены, что все, выше сказанное, не про тебя. Но если заметил у себя одну из названных характеристик - не отчаивайся. Просто бери себя в руки и начинай действовать. Также издание "Комментарии" расскажет о главных признаках рационального мышления.
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