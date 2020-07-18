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Пять главных качеств воспитанного мужчины

Воспитанный мужчина всегда будет уважаем как на работе, так и среди друзей

сегодня, 09:07
Автор:

Павел Зинченко
Пять главных качеств воспитанного мужчины

Воспитанный мужчина всегда на вес золота. На работе, в семье, среди друзей он всегда пользуется уважением. Быть воспитанным - это хорошо, но если ты только начинаешь осваивать эту тонкую науку, тебе прийдется узнать побольше о главных качествах воспитанного мужчины. Сегодня мы посодействуем тебе в этом с помощью издания mport.

Качество №1

Воспитанный мужчина уважает человеческую личность. Это делает его снисходительным, мягким и уступчивым. Он не станет поднимать шум из-за потеряного галстука или молотка. Он живет с кем-либо не для того, чтобы сделать одолжение, а если нужно уходить - никогда не бросит на прощанье обидные слова. Он прощает и шум, и холод, и иногда даже не очень вкусный ужин.

Качество №2

Такие мужчины платят по долгам, поскольку с уважением относятся к чужой собственности. Они вообще редко берут в долг. А если уже пришлось, то должниками остаются не надолго.

Качество №3

Такие мужчины не пускают пыль в глаза и всегда ведут себя естественно. Они не болтливы и не лезут с откровениями, если их не спрашивают. Из уважения к другим такие мужчины чаще молчат.

Качество №4

Вежливый мужчина не уничтожает себя с целью вызвать у других сочувствие и помощь. Он не станет добиваться, чтобы с ним нянчились и не будет распевать песню о том, что его никто не понимает.

Качество №5

Воспитанные мужчины не суетны. Их не интересуют такие вещи, как знакомство со знаменитостями, известность по забегаловкам.

Если ты обнаружил в себе хотя бы часть этих качеств - то ты на правильном пути. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти вещах, которые тешат самолюбие мужчины.


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