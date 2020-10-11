Психолог рассказал, как ведет себя мужчина после измены

Если вы подозреваете своего мужчину в измене, но не имеете никаких доказательств его неверности, тогда стоит понаблюдать за его поведением. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram рассказал, какие признаки должны вас насторожить.

Специалист отметил, что мужчину могут выдать некоторые сдвиги в общении, странные фразы и действия, а именно:

➖ Он начал убирать. Из-за чувства вины после измены мужчины могут начать выполнять домашние обязанности.

➖ Он стал более замкнутым и менее нежным. Его могут раздражать мелочи, которые раньше он даже не замечал.

➖ Он начал просматривать ваш телефон. Такое бывает, если он проецирует на вас свою измену и думает, что вы тоже могли его предать.

➖ Ему стало сложнее вам доверять. И вам может показаться, что дело в вас. А на самом деле он перестал посвящать вас в свои планы, чтобы не "спалиться" и не запутаться.

➖ Секс стал редким и вялым. Это вообще один из первых сигналов, но только в том случае, если ваш муж в порядке и сексуальные проблемы не связаны со здоровьем.

➖ Он может перестать с вами общаться на отвлеченные темы и свести разговоры только к бытовым вопросам. Или наоборот начать забалтывать вас без остановки, чтобы постоянно отвлекать ваше внимание. Тут все зависит от темперамента и характера вашего партнера. Но при измене часто меняется общая привычная линия общения.

Если же всего этого нет, то возможно ваш партнер просто перегружен на работе и его нужно поддержать. Также странное и нелогичное поведение может сигнализировать о том, что у него проблемы в эмоциональной сфере, которые не связаны с изменой. В таком случае стоит присмотреться к нему и спросить напрямую, как и чем можно ему помочь.





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