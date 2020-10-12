Признаки депрессии у подростков

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Седлецкая Татьяна
Депрессия – самое распространенное психическое состояние, от которого
сегодня все чаще страдают подростки. Многие родители полагают, что знают, как
чувствует себя их чадо. Однако, в действительности, симптомы депрессии
обнаружить трудно, особенно когда они перекликаются с таким поведенческими
особенностями возраста, как раздражительность и сонливость.
ФОТО: PIXABAY.COM
Не секрет, что затяжная депрессия имеет множество негативных последствий, включая плохую успеваемость, злоупотребление психотропными веществами и даже мысли о самоубийстве, поэтому очень важно уметь распознать признаки как можно раньше.
У подростковой депрессии есть два характерных симптома:
·
подавленное
настроение, чувство безнадежности, высокий уровень раздражительности или гнева;
· потеря интереса к людям или занятиям, которыми раньше занимались, а также изоляция.
На что еще следует обратить внимание:
·
изменение
привычек сна;
·
изменения
аппетита;
·
замедленные
движения, апатия;
·
усталость
или быстрая потеря энергии;
·
чувство
вины или собственной никчемности;
·
нарушение
мышления или концентрации внимания;
·
головные
боли, проблемы с желудком или ломота в теле;
· озабоченность темой смерти.
Важно помнить, что подросток, демонстрирующий всего один или несколько из
перечисленных симптомов, необязательно страдает депрессией.
Что делать, если у ребенка депрессия?
Чтобы вы могли вовремя заметить признаки и симптомы, важно иметь открытые,
честные и доверительные отношения со своим ребенком. Не высмеивайте чувства
близких вам людей, чтобы подросток мог чувствовать себя комфортно, говоря с
вами на сложную тему.
Если вы считаете, что у вашего подростка может быть депрессия, поговорите с
ним и помогите пройти обследование у квалифицированного специалиста!
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