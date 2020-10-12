Признаки депрессии у подростков

Депрессия – самое распространенное психическое состояние, от которого сегодня все чаще страдают подростки. Многие родители полагают, что знают, как чувствует себя их чадо. Однако, в действительности, симптомы депрессии обнаружить трудно, особенно когда они перекликаются с таким поведенческими особенностями возраста, как раздражительность и сонливость.

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Не секрет, что затяжная депрессия имеет множество негативных последствий, включая плохую успеваемость, злоупотребление психотропными веществами и даже мысли о самоубийстве, поэтому очень важно уметь распознать признаки как можно раньше.





У подростковой депрессии есть два характерных симптома:

· подавленное настроение, чувство безнадежности, высокий уровень раздражительности или гнева;

· потеря интереса к людям или занятиям, которыми раньше занимались, а также изоляция.





На что еще следует обратить внимание:

· изменение привычек сна;

· изменения аппетита;

· замедленные движения, апатия;

· усталость или быстрая потеря энергии;

· чувство вины или собственной никчемности;

· нарушение мышления или концентрации внимания;

· головные боли, проблемы с желудком или ломота в теле;

· озабоченность темой смерти.

Важно помнить, что подросток, демонстрирующий всего один или несколько из перечисленных симптомов, необязательно страдает депрессией.



Что делать, если у ребенка депрессия?

Чтобы вы могли вовремя заметить признаки и симптомы, важно иметь открытые, честные и доверительные отношения со своим ребенком. Не высмеивайте чувства близких вам людей, чтобы подросток мог чувствовать себя комфортно, говоря с вами на сложную тему.

Если вы считаете, что у вашего подростка может быть депрессия, поговорите с ним и помогите пройти обследование у квалифицированного специалиста!





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