Поговорим о Скорпионе: повадки и характер

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Ольга Чародий
Скорпион обладает мистической силой и невероятной харизмой,
его шарм влияет только на противоположный пол, представители одного же пола
считают Скорпиона неприятным человеком. Дело в том, что энергетика этого знака
в основе своей сeксуальна, роковые романы и сложные любовные треугольники — это
все имеет прямое отношение к знаку Скорпиона.
Гороскоп (фото из открытых источников)
Мужчины-Скорпионы сильные, умные, но имеют много приключений
на свою голову, они очень беспокойные, если не добиваются больших высот в
жизни, то портят жизнь и нервы всем окружающим людям.
Женщины – Скорпионы имеют сильный характер, они яркие и
настойчивые, не поддаются чужому мнению. Решают все сами и сегодняшние друзья
могут быстро перейти в стан врагов, они не умеют ничего прощать, мстительные.
Стиль жизни Скорпиона
Скорпионы не умеют жить спокойно, всегда что то преодолевают,
события бьют ключом нарушая спокойное течение жизни. Их предназначение —
разрушить все старое, отжившее и замшелое, благодарите его за это, у вас есть
шанс становиться лучше. Больше всего страдают от своего характера они сами,
разрушая то , что не могут принять, простить или поменять, стремятся агрессивно
изменить окружающих.
Скорпион в карьере
Скорпионам, с их характером, противопоказано подчиняться, они
станут неуживчивы и раздражительны, нужна власть, они стремятся к ней и так и
выглядят. Скорпион в роли начальника, чиновника и предпринимателя— умные,
проницательные, решительные, пекутся о подчиненных. Любят риск и рисковые и
смелые профессии, врача, спасателя, пожарника. реаниматолога.
Скорпион и деньги
Скорпионы работать могут с большими финансовыми потоками,
бюджетные деньги, наследство, большие потоки, даже если это чужие деньги. Цель
они ставят – приобрести богатство, самые богатые люди в основном состоят из
людей знака Скорпион, у них большие возможности скопить большие капиталы.
Скорпионы часто несут на себе чужой негатив, на
энергетическом уровне, им нельзя общаться с нищими и бедными людьми, принимать
их заботы и взгляды на себя, нужно оберегать свою энергетику от негатива. Иметь
в общении позитивных и успешных людей.
Скорпион и любовь
В каждом знаке он найдет привлекательные черты, но лучше других подойдут для семейных и долгих отношений земные и водные знаки — Телец, Дева, Рак, Скорпион или Рыба. С огненными знаками брак будет утомительным и напряженным, воздушные знаки для него холодноватые и отрешенные, он просто может их свести с ума своим отношением к жизни и своими страстями и разборками.
Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 26 июля — 1 августа 2021.
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