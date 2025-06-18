Почему с возрастом нам кажется, что время проходит быстрее: объяснение ученых

Люди в среднем и старшем возрасте часто могут замечать, как годы проходят быстрее и быстрее. Каждый день мы словно не успеваем оглянуться, как пролетают недели и месяцы. Кажется, еще вчера было лето, а уже снова зима. Почему же с возрастом время как бы ускоряется? И можно ли это чувство изменить?

Почему с возрастом время ускоряется. Фото из открытых источников

В 2005 году психологи из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана Марк Виттман и Сандра Ленгофф провели масштабный опрос. Они изучали, как люди всех возрастов от 14 до 94 лет воспринимают течение времени. Для коротких периодов, таких как неделя или месяц, большинство респондентов отвечали, что время проходит быстро. Но когда речь шла о десятилетиях, стала заметна закономерность, ведь пожилые люди чаще говорили, что время летит гораздо быстрее, чем в молодости.

В особенности это начинает ощущаться после 40 лет. Люди вспоминают детство как период, когда время двигалось довольно медленно, а начиная с подросткового возраста и юношеского возраста, оно проходило все быстрее.

Как объясняют исследователи, по восприятию времени можно оценить из двух перспектив. Например, проспективный взгляд оценивает время в моменте, во время самого события, тогда как ретроспективный – это когда мы вспоминаем уже пережитый период.

Если событие увлекательно или ново происходит в моменте, то нам кажется, что время проходит быстрее. Но позже, вспоминая ее, мы считаем, что она продолжалась долго, ведь мозг сохранил много новых воспоминаний. В противном случае, когда день наполнен обычными делами и рутиной, он тянется медленно, но в памяти оставляет мало следов. В ретроспективе такие периоды кажутся короткими.

Психолог Клавдия Гэммонд называет это явление "парадоксом выходного дня". Она объясняет, почему в детстве и юности время двигается медленно, ведь тогда мы переживаем много нового. В противоположность этому, в зрелом возрасте рутинных дней становится больше, и время в памяти "сжимается".

Как указывает Гэммонд, это можно использовать в свою пользу и замедлить восприятие времени. Для этого необходимо поддерживать активность мозга, постоянно учиться новому, путешествовать и общаться. Чем больше ярких моментов мы создаем, тем длиннее и полнее нам будут казаться прожитые годы.

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