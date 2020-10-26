Почему мы следим за соцсетями тех, кто нас раздражает

Бывает, в социальной сети мы наталкиваемся на людей (коллег, знаменитостей, блогеров, знакомых), который нас откровенно раздражают. Но мы продолжаем периодически заходить к ним на страницу и интересоваться их жизнью. Почему так происходит? Ответом на этот вопрос поделилось издание Bit.

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Психологи считают, что люди могут по многим причинам испытывать раздражение, но есть люди, которые служат так называем триггером таких эмоций. Правильнее было бы, просто забыть об этих людях и никогда не заходить в их профиль, но многие делают все наоборот. И на это есть ряд причин:

- Человек похож на вас. Может быть так, что в человеке, к которому вы испытываете неприязнь есть те черты характеры, которые присущи и вам. Вы их замечаете и это вас злит. Такое явление называется проекция. Через нее эта черта характера гиперболизируется и кажется увеличенной в несколько раз.

- Вы хотите быть похожим на человека. Вы можете заходить в профиль неприятного вам человека, потому что подсознательно хотите быть похожим на него. Вы хотите заниматься тем, чем и он, и жить той жизнью, какая есть у него. Но пока вы не получили этого и вас это сильно раздражает.

- Человек не похож на вас. Неприязнь могут вызвать люди, которые не разделяют вашу жизненную "единственно правильную" позицию. А противоположное мнение всегда вызывает интерес.

- Вы зависимая личность. У человека, который живет активной полноценной жизнью, не хватает времени на то, чтобы следить за остальными пользователями социальной сети. Чрезмерное наблюдение за кем-то может указывать на то, что у вас появилась зависимость. Исследования доказывают, что люди часто привязываются к тем, кого призирают или недолюбливают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько времени люди тратят на соцсети.

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