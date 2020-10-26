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Почему мы следим за соцсетями тех, кто нас раздражает

Постарайтесь больше внимания уделять своей личной жизни

26 октября 2020, 00:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Бывает, в социальной сети мы наталкиваемся на людей (коллег, знаменитостей, блогеров, знакомых), который нас откровенно раздражают. Но мы продолжаем периодически заходить к ним на страницу и интересоваться их жизнью. Почему так происходит? Ответом на этот вопрос поделилось издание Bit.

Почему мы следим за соцсетями тех, кто нас раздражает

pexels.com

Психологи считают, что люди могут по многим причинам испытывать раздражение, но есть люди, которые служат так называем триггером таких эмоций. Правильнее было бы, просто забыть об этих людях и никогда не заходить в их профиль, но многие делают все наоборот. И на это есть ряд причин:

- Человек похож на вас. Может быть так, что в человеке, к которому вы испытываете неприязнь есть те черты характеры, которые присущи и вам. Вы их замечаете и это вас злит. Такое явление называется проекция. Через нее эта черта характера гиперболизируется и кажется увеличенной в несколько раз.

- Вы хотите быть похожим на человека. Вы можете заходить в профиль неприятного вам человека, потому что подсознательно хотите быть похожим на него. Вы хотите заниматься тем, чем и он, и жить той жизнью, какая есть у него. Но пока вы не получили этого и вас это сильно раздражает. 

- Человек не похож на вас. Неприязнь могут вызвать люди, которые не разделяют вашу жизненную "единственно правильную" позицию. А противоположное мнение всегда вызывает интерес. 

- Вы зависимая личность. У человека, который живет активной полноценной жизнью, не хватает времени на то, чтобы следить за остальными пользователями социальной сети. Чрезмерное наблюдение за кем-то может указывать на то, что у вас появилась зависимость. Исследования доказывают, что люди часто привязываются к тем, кого призирают или недолюбливают. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько времени люди тратят на соцсети.


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