logo

BTC/USD

93768

ETH/USD

3217.49

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Перестаньте нервничать за секунды: 5 проверенных способов успокоить разум, работающих реально
commentss НОВОСТИ Все новости

Перестаньте нервничать за секунды: 5 проверенных способов успокоить разум, работающих реально

Беспокойство по пустякам может истощать. Вот пять эффективных методов, которые помогут успокоить тело и разум и вернуть контроль над эмоциями.

5 января 2026, 21:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Ежедневный стресс, непрерывные мысли о том, что уже произошло или что может произойти, часто истощают людей больше, чем любая физическая работа. К счастью, существуют простые, но научно подтвержденные способы снизить тревогу и научиться жить более спокойно. Вот пять практик, действительно работающих.

Перестаньте нервничать за секунды: 5 проверенных способов успокоить разум, работающих реально

Как перестать волноваться по пустякам: простые техники для спокойной жизни

1. Организуйте мнения и цели
Многие люди переживают из-за неопределенности и невозможности контролировать все вокруг. Полезно выписать на бумагу все проблемы, оценить их по приоритету и составить план действий. Это помогает почувствовать контроль и уменьшает напряжение. Также психологи советуют попробовать "журнал страхов": записывайте опасения, а затем анализируйте, какие из них сбылись. Зачастую реальность оказывается менее страшной, чем представление.

2. Физическая активность как антистресс
Регулярный спорт или ежедневные прогулки на свежем воздухе помогают снизить уровень стресса и производят эндорфины – гормоны счастья. Даже 30 минут активности в день улучшают настроение и способствуют качественному сну, непосредственно влияющему на психологическое состояние. Во время тренировок кортизол и адреналин, гормоны стресса уменьшаются, а тело получает сигнал, что опасность миновала.

3. Дыхательные практики
Глубокое и медленное дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление. Этот метод физиологически противодействует реакции "бей или беги". Сядьте или ложитесь удобно, делайте медленный вдох и длинный выдох. Можно задерживать дыхание на несколько секунд, затем выдохнуть полностью. Концентрация на дыхании помогает отключить разум от тревожных мыслей. Однако людям с проблемами дыхания следует быть осторожными.

4. Прогрессивное расслабление мышц
Тревога вызывает бессознательное напряжение мышц. Техника постепенного расслабления позволяет осознанно расслаблять каждую группу мышц, разрывая связь между психическим и физическим стрессом. Начните с дыхательных практик, а затем переходите от пальцев к плечам и шее, чувствуя, как напряжение покидает тело. Это помогает не только физически расслабиться, но и успокоить разум.

5. Визуализация и медитация
Визуализация "переносит" сознание в спокойное, безопасное место, отвлекая от источника стресса. Медитация, особенно осознанность (mindfulness), тренирует мозг сосредотачиваться на настоящем моменте, не приобщаясь к тревожным мыслям. Вообразите спокойные пейзажи, включите белый шум или звуки природы. Если самостоятельно трудно справиться со стрессом, полезно обратиться к профессиональному психологу.

Ежедневное волнение по пустякам истощает и психику, и тело. Простая планировка, движение, дыхательные практики, прогрессивное расслабление мышц и медитация помогают вернуть контроль над эмоциями и жить спокойнее. Используйте эти методы регулярно и тревога перестанет диктовать ваш день.

Читайте также в "Комментариях", какой прогноз погоды ждет вас завтра, 6 января.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости