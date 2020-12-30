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Главная Новости Досуг психология Пандемия исказила человеческое восприятие течения времени - исследование
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Пандемия исказила человеческое восприятие течения времени - исследование

Для многих людей после карантина время начало идти медленнее

сегодня, 19:15
Автор:

Кириєнко Анна

Британские исследователи сообщили, что карантин существенно повлиял на восприятие и психику людей. Опросы показали, что у большинства населения существенно изменилось восприятие времени. Хотя время это и четко фиксированная величина, однако его чувство может искривляться в зависимости от эмоционального состояния и действий человека. Такое сообщение было сделано на сайте The Conversation.

Пандемия исказила человеческое восприятие течения времени - исследование

Как пандемия коронавируса изменила восприятие людей. Фото: kurer-sreda.ru

Всего было опрошено 600 человек. 80% из них ответили, что в период карантина длина дней и недель в восприятии изменилась. Причем чувство изменений у каждого совершенно разное. Это зависит от возраста, пола, уровня стресса, занятости.

Для молодых людей течение времени казалось быстрее, чем обычно. А вот для пожилых людей, старше 60 лет, время шло медленно.

Во время второго эксперимента с 800 человек 75% ответили, что ощутили на себе изменение времени. Второй локдаун ощущался очень медленным для половины из этих людей. Такие изменения в восприятии связанные с депрессией, грустью и отсутствием общения.

Ученые объясняют подобное явление тем, что мы лучше осознаем течение времени в состоянии скуки.

Однако негативное состояние можно преодолеть. Для этого нужны общения, хобби, работа и собственные увлечения.

Напоминаем, что ученые разработали браслет SprayCare, который распыляет антисептик самостоятельно. Гаджет выполнила группа инженеров из Америки, Китая и Мексики. Схема работы устройства проста. К браслету подключен маленький флакон с антисептиком. Если вы хотите продезинфицировать руки, достаточно нажать небольшую кнопку и гаджет выдаст необходимое количество антисептика.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, почему медленная ходьба приближает старость.


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Источник: https://theconversation.com/a-year-of-blursdays-how-coronavirus-distorted-our-sense-of-time-in-2020-151512
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