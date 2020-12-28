Оскорбления и обида в семье

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Корни ярости

Одна из самых распространенных жалоб, с которой обращаются к брачным консультантам сердитые молодые мамы — их мужья не берут на себя долю домашних обязанностей. И дело не только в физическом труде. Другой распространенной причиной является то, что мужья не уделяют своим женам достаточного внимания или нечувствительны к их проблемам и потребностям.

Очень часто обиженные жены неохотно говорят с мужьями о том, что они чувствуют. В таких случаях гнев, не находя естественного выхода, только накапливается, но рано или поздно все равно выйдет наружу.

Поскольку пары становятся далекими, первой жертвой обычно является их сексуальная жизнь. Женщины мало заинтересованы в сексе с тем, с кем они не чувствуют эмоциональной связи. Мужья тоже стараются избегать близости с женами, которые на них злятся. Со временем отсутствие секса в браке приведет к усугублению отчуждения и дальнейшему раздору в отношениях.

Что делать?

Если оба партнера готовы приложить усилия к решению своих разногласий, большинство браков может быть спасено.

Чтобы изменить свою точку зрения, необходимо сделать шаг назад и напомнить себе, почему вы вышли замуж за своего мужа. Составьте мысленный список тех качеств, которые вы больше всего цените в своем супруге, и попытайтесь сосредоточиться на них.

Определите причины вашей злости. Вы раздражаетесь, когда у вас нет времени заняться собой? Или когда чувствуете себя особенно усталой? Если это так, вам нужно найти способ изменить свой режим дня, записаться в спортзал или отдохнуть после обеда.

Вы также должны поговорить со своим супругом о том, что вас смущает, прежде чем вы взорветесь. Никогда не позволяйте спорным вопросам болтаться в воздухе, не обсуждая их.

Планируйте свои слова заранее. Вместо крика: "Хватит валяться на диване – лучше помог бы хоть раз!", попробуйте сказать: "Мне нужна твоя помощь". Если мужчина делает что-то несовершенно, не критикуйте его – он может не захотеть помогать вам в следующий раз.

Уделите друг другу время. Большинство консультантов по вопросам брака рекомендуют, чтобы пары пытались планировать время наедине, по крайней мере, один раз в неделю.

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