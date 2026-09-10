Ошибка выжившего: главная ловушка историй об успехе

Истории успешных людей кажутся отличным источником полезных советов. Мы изучаем их привычки, решения и жизненный путь, пытаясь понять, что именно привело их к результату. Но здесь легко попасть в ловушку: мы видим победителей и почти не замечаем тех, кто действовал похожим образом, но потерпел неудачу.

Победитель с наградами. Фото: crkmaga / Pixabay

Почему мы замечаем только победителей

Представим тысячи людей, которые решили открыть собственный бизнес. Спустя несколько лет большинство компаний закрывается, а небольшая часть становится успешной. Именно о предпринимателях из последней группы пишут статьи, снимают интервью и выпускают книги.

Из этого может возникнуть ошибочный вывод: если копировать привычки успешных людей, то можно повторить их результат. Однако мы не знаем, сколько людей с такими же привычками потерпели неудачу. Их истории просто не стали известными.

Что общего с самолётами

Классический пример связан с американскими бомбардировщиками во время Второй мировой войны. Военные исследовали вернувшиеся с заданий самолёты и хотели усилить броню в местах, где было больше всего пробоин.

Математик Абрахам Вальд предложил изменить подход. Он заметил, что изучаются только самолёты, которые смогли вернуться. Значит, повреждения на них показывали места, попадания в которые машина обычно выдерживала. Критически важными могли быть зоны, повреждение которых приводило к потере самолёта.

Как не попасть в эту ловушку

Ошибка выжившего встречается и сегодня. Например, история человека, который бросил университет и разбогател, не доказывает, что образование мешает успеху. Мы просто чаще слышим о тех, кому такой шаг не помешал, чем о тех, для кого он закончился неудачей.

Поэтому при оценке любого совета стоит смотреть не только на успешные примеры. Важно спросить: сколько людей поступили так же, но не получили желаемого результата? Именно этот вопрос помогает увидеть скрытую часть картины и не принимать единичный успех за универсальное правило.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про 10 знаменитостей, чьи роковые решения привели к трагедии.