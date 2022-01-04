Названы самые опасные дни в январе 2022 года

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Светлана Шкурупий
Первый
месяц 2022 года с точки зрения астрологии омрачен несколькими опасными датами.
В какие дни нужно быть осторожнее в вопросах карьеры и отношений?
Самые опасные дни в январе 2022 / Фото: depositphotos.com
Соединение Солнца и
Венеры – 9 января
В
этот день, по словам экспертов, возможен упадок сил, раздражительность, чувство
опустошения. Днем продуктивность сильно снизится, поэтому в выигрыше будут те,
у кого 9 января — выходной. Чтобы проблемы обходили стороной, постарайтесь
меньше нервничать и больше отдыхайте.
Начало движения
ретроградного Меркурия – 14 января
К
Ретроградному Меркурию всегда нужно относиться с опаской. Астрологи говорят,
что в этот день могут возникать различные конфликты, провокации, а также сбои в
работе. Не стоит в этот день верить окружающим, потому что может появиться много
искаженной и лживой информации.
Соединение Солнца и
Плутона – 16 января
Это
может быть весьма эмоционально напряженный день. Будет казаться, что весь мир
настроен против вас. Возможно много негатива, приступов нервозности, сомнений,
а также страхов. Постарайтесь в этот день сохранять спокойствие и заниматься
любимым делом.
Соединения Солнца с
Меркурием – 23 января
Такое
соединение, по словам экспертов, может принести некие трудности, особенно в
деловой и финансовой сферах. Тем, кто занимается торговлей и бизнесом, стоит
быть на чеку. Неблагоприятный день для подписания контрактов или заключения
сделок.
Меркурий переходит в
знак Козерога – 26 января
Этот
день также может нести определенные сложности. Стоит остерегаться мошенников,
воров и не совершать дорогостоящие покупки. 26 января рассчитывайте только на
свои силы и прислушивайтесь к интуиции.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, когда в январе 2022 году будут магнитные бури.
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