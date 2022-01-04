Названы самые опасные дни в январе 2022 года

Первый месяц 2022 года с точки зрения астрологии омрачен несколькими опасными датами. В какие дни нужно быть осторожнее в вопросах карьеры и отношений?

Самые опасные дни в январе 2022 / Фото: depositphotos.com

Соединение Солнца и Венеры – 9 января

В этот день, по словам экспертов, возможен упадок сил, раздражительность, чувство опустошения. Днем продуктивность сильно снизится, поэтому в выигрыше будут те, у кого 9 января — выходной. Чтобы проблемы обходили стороной, постарайтесь меньше нервничать и больше отдыхайте.

Начало движения ретроградного Меркурия – 14 января

К Ретроградному Меркурию всегда нужно относиться с опаской. Астрологи говорят, что в этот день могут возникать различные конфликты, провокации, а также сбои в работе. Не стоит в этот день верить окружающим, потому что может появиться много искаженной и лживой информации.

Соединение Солнца и Плутона – 16 января

Это может быть весьма эмоционально напряженный день. Будет казаться, что весь мир настроен против вас. Возможно много негатива, приступов нервозности, сомнений, а также страхов. Постарайтесь в этот день сохранять спокойствие и заниматься любимым делом.

Соединения Солнца с Меркурием – 23 января

Такое соединение, по словам экспертов, может принести некие трудности, особенно в деловой и финансовой сферах. Тем, кто занимается торговлей и бизнесом, стоит быть на чеку. Неблагоприятный день для подписания контрактов или заключения сделок.

Меркурий переходит в знак Козерога – 26 января

Этот день также может нести определенные сложности. Стоит остерегаться мошенников, воров и не совершать дорогостоящие покупки. 26 января рассчитывайте только на свои силы и прислушивайтесь к интуиции.

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