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Главная Новости Досуг психология Назван самый эффективный способ продлить жизнь
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Назван самый эффективный способ продлить жизнь

Как выяснилось, люди с позитивным настроем чаще доживают до преклонных лет

сегодня, 20:37
Автор:

Любовь Блажко

Сотрудники Школы медицины Бостонского университета провели новое исследование, которое показало, с помощью чего можно прожить долгую и счастливую жизнь. И результаты их работы для кого-то стали настоящим открытием.

Назван самый эффективный способ продлить жизнь

Назван самый эффективный способ продлить жизнь. Фото: unsplash

Так, руководитель данного проекта Левина Ли рассказала, что люди с позитивным настроем проживают наполненную и здоровую жизнь. А если взять, к примеру, пессимистов, то их срок жизни снижается на 11-15 процентов, и вот почему.

"Оптимисты уделяют больше внимания своему здоровью, а также в целом более физически активны, что очень важно для сохранения здоровья в преклонном возрасте. Плюс, у оптимистов меньше вредных привычек, а их диета обычно является более полноценной. Оптимисты реже подвержены депрессии, у них реже развиваются патологии сердца и сосудов, а также хронические болезни вообще", — подытожила эксперт.

Конечно же, один позитивный настрой не является гарантом долгой и здоровой жизни, но хотя бы задуматься о том, что нужно менять свое мышление в более позитивную сторону, точно необходимо. Специалисты добавили, что отправной точкой в этом может стать консультация квалифицированного психолога, который поможет взглянуть на проблемы и страхи с совершенно иной стороны. Так почему бы не рискнуть, чтобы потом наслаждаться той жизнью, о которой вы давно мечтали? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о занятии, которое продлит вашу жизнь на 8 лет.


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Источник: https://newsyou.info/nazvan-samyj-prostoj-i-dejstvennyj-sposob-prodlit-zhizn
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