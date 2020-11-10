Язык
BTC/USD
15266.07
ETH/USD
445.63
LTC/USD
58.19
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Любовь Блажко
Сотрудники Школы медицины Бостонского университета провели новое исследование, которое показало, с помощью чего можно прожить долгую и счастливую жизнь. И результаты их работы для кого-то стали настоящим открытием.
Назван самый эффективный способ продлить жизнь. Фото: unsplash
Так, руководитель данного проекта Левина Ли рассказала, что люди с позитивным настроем проживают наполненную и здоровую жизнь. А если взять, к примеру, пессимистов, то их срок жизни снижается на 11-15 процентов, и вот почему.
Конечно же, один позитивный настрой не является гарантом долгой и здоровой жизни, но хотя бы задуматься о том, что нужно менять свое мышление в более позитивную сторону, точно необходимо. Специалисты добавили, что отправной точкой в этом может стать консультация квалифицированного психолога, который поможет взглянуть на проблемы и страхи с совершенно иной стороны. Так почему бы не рискнуть, чтобы потом наслаждаться той жизнью, о которой вы давно мечтали?
Ранее издание "Комментарии" сообщало о занятии, которое продлит вашу жизнь на 8 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости