Начало недели будет нелегким: гороскоп на 23 ноября

ОВЕН

Проведите чистку организма и окружения – выберите щадящую диету, посетите сауну, и проанализируйте круг своего общения — возможно, он тоже нуждается в "детоксе"?





ТЕЛЕЦ

Постарайтесь сегодня оградить себя от хамства окружающих. Исправить характер человека вы все равно не сможете, а вот нервную систему побережете.





БЛИЗНЕЦЫ

Игнорируйте тот факт, что сны могут быть вещими. Поверьте, сегодня не тот случай.





РАК

Доброта и отзывчивость, конечно, черты, которые украшают человека, но постарайтесь сегодня не брать на себя обязанности своих коллег. В противном случае несправедливые замечания в свой адрес не избежать.





РАК

Принимайте критику в ваш адрес только если она имеет под собой почву. Все остальное можно с чистой совестью игнорировать.





ДЕВА

Чтобы забыть о всех неприятностях, посвятите сегодня себя работе. И в какой-то момент, она станет не только полезной, но и приятной.





ВЕСЫ

Избегайте сегодня финансовых операций, иначе ошибки либо мошенничество в отношении вас.





СКОРПИОН

Перестаньте себя критиковать! Поймите наконец – самоедство ни к чему хорошему не приведет.





СТРЕЛЕЦ

Чувство тревоги и неуравновешенности — последствия усталости. Постарайтесь найти время для отдыха и все пройдет.





КОЗЕРОГ

Чтобы не заработать стресс на работе, постарайтесь иногда отвлекаться от нее, а лучше чередовать с отдыхом на свежем воздухе.





ВОДОЛЕЙ

Проведите сегодняшний день вдалеке от семьи. Это поможет вам избежать ссор и недопонимания с близкими.





РЫБЫ

Чтобы избежать мошенничества с вашими финансами, не соблазняйтесь обещаниями большого дохода без усилий для вас. Помните, что бесплатный сыр лежит только в мышеловке.





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