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Главная Новости Досуг психология Начало недели будет нелегким: гороскоп на 23 ноября
commentss НОВОСТИ Все новости

Начало недели будет нелегким: гороскоп на 23 ноября

У многих имеется возможность стать жертвой агрессии и мошенничества - берегите себя

сегодня, 06:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

ОВЕН

Начало недели будет нелегким: гороскоп на 23 ноября

Проведите чистку организма и окружения – выберите щадящую диету, посетите сауну, и проанализируйте круг своего общения — возможно, он тоже нуждается в "детоксе"?  


ТЕЛЕЦ

Постарайтесь сегодня оградить себя от хамства окружающих. Исправить характер человека вы все равно не сможете, а вот нервную систему побережете. 


БЛИЗНЕЦЫ

Игнорируйте тот факт, что сны могут быть вещими. Поверьте, сегодня не тот случай.


РАК

Доброта и отзывчивость, конечно, черты, которые украшают человека, но постарайтесь сегодня не брать на себя обязанности своих коллег. В противном случае несправедливые замечания в свой адрес не избежать.


РАК

Принимайте критику в ваш адрес только если она имеет под собой почву. Все остальное можно с чистой совестью игнорировать. 


ДЕВА

Чтобы забыть о всех неприятностях, посвятите сегодня себя работе. И в какой-то момент, она станет не только полезной, но и приятной.


ВЕСЫ

Избегайте сегодня финансовых операций, иначе ошибки либо мошенничество в отношении вас.


СКОРПИОН

Перестаньте себя критиковать! Поймите наконец – самоедство ни к чему хорошему не приведет. 


СТРЕЛЕЦ

Чувство тревоги и неуравновешенности — последствия усталости. Постарайтесь найти время для отдыха и все пройдет. 


КОЗЕРОГ

Чтобы не заработать стресс на работе, постарайтесь иногда отвлекаться от нее, а лучше чередовать с отдыхом на свежем воздухе. 


ВОДОЛЕЙ

Проведите сегодняшний день вдалеке от семьи. Это поможет вам избежать ссор и недопонимания с близкими. 


РЫБЫ

Чтобы избежать мошенничества с вашими финансами, не соблазняйтесь обещаниями большого дохода без усилий для вас. Помните, что бесплатный сыр лежит только в мышеловке. 


Ранее "Комментарии" опубликовали восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления



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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/goroskop-na-23-noyabrya-dlya-vseh-znakov-zodiaka-den-kogda-aktiviziruyutsya-sily-zla-1671520.html
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