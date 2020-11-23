Начало недели будет нелегким: гороскоп на 23 ноября

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МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
ОВЕН
Проведите чистку организма и окружения – выберите щадящую диету, посетите сауну, и проанализируйте круг своего общения — возможно, он тоже нуждается в "детоксе"?
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь сегодня оградить себя от хамства окружающих. Исправить характер человека вы все равно не сможете, а вот нервную систему побережете.
БЛИЗНЕЦЫ
Игнорируйте тот факт, что сны могут быть вещими. Поверьте, сегодня не тот случай.
РАК
Доброта и отзывчивость, конечно, черты, которые украшают человека, но постарайтесь сегодня не брать на себя обязанности своих коллег. В противном случае несправедливые замечания в свой адрес не избежать.
РАК
Принимайте критику в ваш адрес только если она имеет под собой почву. Все остальное можно с чистой совестью игнорировать.
ДЕВА
Чтобы забыть о всех неприятностях, посвятите сегодня себя работе. И в какой-то момент, она станет не только полезной, но и приятной.
ВЕСЫ
Избегайте сегодня финансовых операций, иначе ошибки либо мошенничество в отношении вас.
СКОРПИОН
Перестаньте себя критиковать! Поймите наконец – самоедство ни к чему хорошему не приведет.
СТРЕЛЕЦ
Чувство тревоги и неуравновешенности — последствия усталости. Постарайтесь найти время для отдыха и все пройдет.
КОЗЕРОГ
Чтобы не заработать стресс на работе, постарайтесь иногда отвлекаться от нее, а лучше чередовать с отдыхом на свежем воздухе.
ВОДОЛЕЙ
Проведите сегодняшний день вдалеке от семьи. Это поможет вам избежать ссор и недопонимания с близкими.
РЫБЫ
Чтобы избежать мошенничества с вашими финансами, не соблазняйтесь обещаниями большого дохода без усилий для вас. Помните, что бесплатный сыр лежит только в мышеловке.
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