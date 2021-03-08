Мужские знаки Зодиака по степени их щедрости

Гороскоп. Фото kolobok.ua

12-е место. Близнецы

К денежным вопросам Близнецы относятся двояко: с одной стороны они готовы тратить деньги на свою любимую, с другой стороны – внутри их что-то грызет. Скорее всего, что приходится тратиться. Если ваш мужчина постоянно считает, сколько он потратил, но вслух ничего не скажет, то скорее всего по знаку зодиака он Близнец. Он может раздражаться, уходить в себя и злиться на ситуацию, на необходимость оплачивать ваши нужды.

11-е место. Девы

Девы очень расчетливы и даже немного скупы. Но то, что мужчина-Дева считает свой бюджет и четко знает, что стоит купить, а чем можно пренебречь, — это факт. В отношении женщин он может позволить себе больше, чем планировал, но все равно станет внутри себя переживать: правильно ли он сделал, купив вам дорогой подарок.

10-е место. Козерог

Если вы обеспечиваете домашний комфорт и уют мужчине-Козерогу, то они всегда готовы к расходам. Кроме того, Козероги не очень доверяют женщинам, так что прежде чем расслабиться и получить удовольствие за их счет, вам придется завоевать то самое доверие. Вначале отношений не ожидайте больших и дорогих подарков, такой мужчина должен присмотреться к вам.

9-е место. Телец

Мужчина этого знака зодиака очень щедр на подарки и даже на маленькие приятности: косметику, перевод небольших сумм на карту и прочего. Но финансовая широта их души заканчивается ровно тогда, когда они получают от женщины свое. Неважно, о чем идет речь, — о сексе или о тайном рецепте сырников. Но добившись желаемого, Телец начинает сдуваться. Будьте мудрее с такими мужчинами.

8-е место. Рак

Если вы вторая половика этого мужчины, он готов в вас вкладываться. Если в случае с Тельцами щедрость заканчивается ровно тогда, когда заканчивается романтический период, то с Раками все наоборот. У вас все серьезно? Такие мужчины начинают в вас вкладываться, когда видят в вас перспективу отношений. Если же ваш роман в начальной стадии, придется ужаться и потерпеть.

7-е место. Рыбы

Представители этого знака способны на щедрость, могут удивлять, радовать подарками, и предъявить, по сути, претензии не к чему. Мужчины этого знака зодиака стабильны и надежны, только смотрите: они могут заглаживать вину за небольшие шалости на стороне.

6-е место. Овен

Щедрые мужчины, но только в том случае, если у них есть к вам долгоиграющий интерес. Они не будут тратить деньги просто так, на "первую встречную" — им нужно быть уверенными, что с ними та женщина, любимая и единственная, тогда их вложения окупятся.

5-е место. Водолей

Водолеи любят делать подарки. Проблема не в том, что они щедры, а в том, на что именно они тратятся. С этим у Водолеев все не очень хорошо: вкус, как правило, отсутствует, так же как и чувство меры. Они могут вас засыпать подарками, своим вниманием, но вам придется подвергнуть сомнению формулу "дареному коню в зубы не смотрят".

4-е место. Скорпион

Мужчины-Скорпионы ценят свое время, ценят деньги, которые заработаны тяжким трудом, и не желают тратить их на кого попало, просто так. Эти парни уверены, что представляют собой ценность сами по себе, а не за счет своего кошелька. Так что не нужно пытаться воспользоваться их щедростью: Скорпион проявит ее лишь тогда, когда сочтет нужным. Но если мужчина влюблен - он может повезти вас путешествовать, покупать подарки. Все зависит от конкретного случая.

3-е место. Весы

Один из самых щедрых знаков. Они делают подарки, радуют любимых, не считают каждую гривну и не думают о последствиях. В этой сказочной, волшебной ситуации есть одно "но" — если вы живете с этим мужчиной и планируете бюджет, то забудьте слово "планируете": расплатой за прекрасно проведенное время станет отсутствие денег на счету на ближайшую неделю.

2-е место. Стрелец

Представители этого знака очень щедры, поэтому всегда можно рассчитывать на приятную неожиданность. Дело только в том, что за такое свое поведение Стрелец — не корыстно, а бескорыстно — ждет от вас искреннего восхищения. Такие мужчины никогда не жалеют на женщину подарков и своего внимания.

1-е место. Лев

Эти парни любят широкие жесты, им нравится производить впечатление, выглядеть в собственных глазах лучше остальных — тем более они априори считают себя №1. Пользуйтесь этим, если у вас нет сердца. А если есть сердце и любовь к представителю этого знака, тогда жмите на тормоз и не позволяйте ему бессмысленно швыряться деньгами. Несмотря на внешнюю сильность, эти мужчины ранимы и очень добрые.

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