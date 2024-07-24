Метафорические карты: что это такое, когда их придумали и как они работают

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Кунец Дарья
Современная психология использует множество приемов, методов и средств, поскольку невозможно найти единый подход, который будет эффективным для каждого человека. Метафорические ассоциативные карты стали важнейшим инструментом для работы как со взрослыми, так и с детьми. Они облегчают диалог между клиентом и психотерапевтом, помогают обойти многослойную защиту сознания и установить прямой контакт с подсознанием.
Что такое метафорические карты
МАК карты – это уникальный инструмент, помогающий раскрыть подсознательные аспекты нашей жизни и обрести гармонию с самим собой. Они предлагают безграничные возможности для самопознания и развития.
Метафорические ассоциативные карты (МАК) были созданы в 1980-х годах немецким психологом Моритцем Эгетмейером. Его идея заключалась в создании инструмента, который поможет людям выражать свои мысли, эмоции и чувства через визуальные образы. Первые наборы карт, которые он разработал, стали популярны среди психологов и терапевтов, ищущих новые методы работы с клиентами.
Существует множество разновидностей метафорических карт, отличающихся по тематике и назначению.
Некоторые из них включают в себя:
Карты-образы. Эти карты содержат изображения, вызывающие разные эмоциональные реакции и ассоциации. Они могут быть отвлеченными или реалистичными.
Карты ситуации. Эти карты изображают разные жизненные ситуации, которые помогают людям обсуждать и понимать свои реакции на события.
Карты-символы. Они используют символические изображения, которые могут иметь глубокие личные значения для каждого человека.
Карты-эмоции. Предназначенные для работы с эмоциональными состояниями эти карты помогают проявить и выразить чувства.
Карты истории. Они обычно состоят из серий картинок, которые вместе создают определенную историю или нарратив.
Метафорические карты работают на основе ассоциаций и метафор. Каждая карта содержит изображение или символ, вызывающий определенные эмоции или мысли у человека. Когда человек видит картинку, он подсознательно ассоциирует ее с определенными жизненными ситуациями, чувствами или переживаниями. Это позволяет лучше понимать свои внутренние состояния и находить ответы на возникающие вопросы.
Метафорические карты являются мощным инструментом самопознания и терапии.
Они помогают:
1. Выявлять подсознательные мысли и чувства.
2. Понимать эмоции и реакции.
3. Работать с травмами и стрессами.
4. Находить решение сложных жизненных ситуаций.
МАК карты могут использоваться в различных областях:
Психотерапия и консультирование: помогают выявлять и разрабатывать эмоциональные проблемы.
Коучинг: способствует развитию личностных и профессиональных качеств.
Образование: используется для развития креативного мышления и эмоциональной грамотности.
Личностное развитие: помогают в самопознании и саморазвитии.
Работать с МАК картами можно как самостоятельно, так и с помощью специалиста.
Вот несколько основных методов работы:
Выбор карт. Человек выбирает карты вслепую или по собственному желанию, исходя из вызываемых ими ассоциаций.
Анализ. Описывайте свои ассоциации с каждой картой. Какие эмоции вызывают изображение? Что они напоминают?
Вопросы. Специалист или вы можете задавать вопросы, которые помогут глубже понять ваши ассоциации и чувства.
Интерпретация. Важно понять, что каждая ассоциация уникальна и правильна для конкретного человека. Интерпретация помогает найти ответы на вопросы и решения проблем.
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