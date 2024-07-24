Метафорические карты: что это такое, когда их придумали и как они работают

Современная психология использует множество приемов, методов и средств, поскольку невозможно найти единый подход, который будет эффективным для каждого человека. Метафорические ассоциативные карты стали важнейшим инструментом для работы как со взрослыми, так и с детьми. Они облегчают диалог между клиентом и психотерапевтом, помогают обойти многослойную защиту сознания и установить прямой контакт с подсознанием.

Что такое метафорические карты

МАК карты – это уникальный инструмент, помогающий раскрыть подсознательные аспекты нашей жизни и обрести гармонию с самим собой. Они предлагают безграничные возможности для самопознания и развития.







Как придумали метафорические карты

Метафорические ассоциативные карты (МАК) были созданы в 1980-х годах немецким психологом Моритцем Эгетмейером. Его идея заключалась в создании инструмента, который поможет людям выражать свои мысли, эмоции и чувства через визуальные образы. Первые наборы карт, которые он разработал, стали популярны среди психологов и терапевтов, ищущих новые методы работы с клиентами.





Разновидности метафорических карт

Существует множество разновидностей метафорических карт, отличающихся по тематике и назначению.

Некоторые из них включают в себя:

Карты-образы. Эти карты содержат изображения, вызывающие разные эмоциональные реакции и ассоциации. Они могут быть отвлеченными или реалистичными.

Карты ситуации. Эти карты изображают разные жизненные ситуации, которые помогают людям обсуждать и понимать свои реакции на события.

Карты-символы. Они используют символические изображения, которые могут иметь глубокие личные значения для каждого человека.

Карты-эмоции. Предназначенные для работы с эмоциональными состояниями эти карты помогают проявить и выразить чувства.

Карты истории. Они обычно состоят из серий картинок, которые вместе создают определенную историю или нарратив.





Как работают метафорические карты

Метафорические карты работают на основе ассоциаций и метафор. Каждая карта содержит изображение или символ, вызывающий определенные эмоции или мысли у человека. Когда человек видит картинку, он подсознательно ассоциирует ее с определенными жизненными ситуациями, чувствами или переживаниями. Это позволяет лучше понимать свои внутренние состояния и находить ответы на возникающие вопросы.





Зачем метафорические карты

Метафорические карты являются мощным инструментом самопознания и терапии.

Они помогают:

1. Выявлять подсознательные мысли и чувства.

2. Понимать эмоции и реакции.

3. Работать с травмами и стрессами.

4. Находить решение сложных жизненных ситуаций.





Для чего МАК карты

МАК карты могут использоваться в различных областях:

Психотерапия и консультирование: помогают выявлять и разрабатывать эмоциональные проблемы.

Коучинг: способствует развитию личностных и профессиональных качеств.

Образование: используется для развития креативного мышления и эмоциональной грамотности.

Личностное развитие: помогают в самопознании и саморазвитии.





Как работать с МАК картами

Работать с МАК картами можно как самостоятельно, так и с помощью специалиста.

Вот несколько основных методов работы:

Выбор карт. Человек выбирает карты вслепую или по собственному желанию, исходя из вызываемых ими ассоциаций.

Анализ. Описывайте свои ассоциации с каждой картой. Какие эмоции вызывают изображение? Что они напоминают?

Вопросы. Специалист или вы можете задавать вопросы, которые помогут глубже понять ваши ассоциации и чувства.

Интерпретация. Важно понять, что каждая ассоциация уникальна и правильна для конкретного человека. Интерпретация помогает найти ответы на вопросы и решения проблем.