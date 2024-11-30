Люди с какой группой крови совершают меньше ошибок в жизни

Существует много теорий о том, как группа крови может влиять на разные аспекты жизни человека, включая его склонность к ошибкам. Одной из таких теорий является японская концепция кетсуэки-гата, которая утверждает, что группа крови влияет на личность и поведение человека. Хотя эта теория не имеет научного подтверждения, она остается популярной в Японии и других странах Азии, сообщает портал "Комментарии".

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Согласно концепции кетсуэки-гата, каждая группа крови имеет свои уникальные черты характера:

Группа A (II): Люди с этой группой крови считаются серьезными, творческими, чувствительными и терпеливыми. Они часто являются перфекционистами, что может уменьшать количество ошибок, которые они совершают, поскольку они тщательно проверяют свою работу.

Группа B (III): Эти люди описываются как страстные, активные и творческие, но могут быть эгоистичными и непредсказуемыми. Их склонность к импульсивным решениям может увеличивать вероятность ошибок.

Группа AB (IV): Люди с этой группой крови сочетают черты групп A и B. Они могут быть рациональными и адаптивными, но также критическими и нерешительными, что может влиять на их способность избегать ошибок.

Группа O(I): Эти люди считаются уверенными, решительными и интуитивными. Они могут быть подвержены риску, но их уверенность в себе часто помогает им избегать ошибок.

Хотя концепция кетсуэки-гата интересна, научные исследования не подтверждают связь между группой крови и склонностью к ошибкам. К примеру, исследование, проведенное в США, показало, что ошибки в медицинской сфере, такие как ошибки при переливании крови, чаще всего связаны с человеческим фактором, а не с группой крови. Другое исследование, опубликованное в British Journal of Nursing, также подчеркивает, что ошибки при переливании крови обычно возникают из-за внешних факторов, таких как когнитивные предубеждения и организационные проблемы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, людей с какой группой крови считают самыми добрыми.



