Любовный гороскоп на 13 ноября: что обещают астрологи

Пятница, 13-е — поистине мистический день. Наш прогноз поможет не допустить сегодня ошибок в отношениях.

ОВНЫ



Астрологи рекомендуют вам определиться в отношениях и перестать выбирать. Вспомните всем знакомую пословицу: "За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь". Подумайте об этом.



ТЕЛЬЦЫ



Будьте на позитиве, верьте в то, что и к вам придет любовь. Но и задумайтесь, а все ли вы правильно делаете? Может, пора прекратить излучать агрессию?



БЛИЗНЕЦЫ



Не позволяйте любовным чувствам свести вас с ума, ибо это чревато. Контролируйте эмоции.



РАКИ



Не живите прошлым и тогда счастье придет.



ЛЬВЫ



Не судите по внешности, а загляните во внутрь человека. Возможно, вы откроете перспективы в новых отношениях...



ДЕВЫ



Научитесь доверять второй половинке. Иначе вы потеряете ее.



ВЕСЫ



Берегите отношения. Это тот человек, с которым вы по-настоящему счастливы и любимы.



СКОРПИОНЫ



Не растрачивайте себя на ненужных людей, а повернитесь к тому, кто вас действительно любит.



СТРЕЛЬЦЫ



Пусть пятница, 13-е станет для вас романтической. Ужин, вино, свечи укрепят ваши отношения и спасут от грядущих конфликтов.



КОЗЕРОГИ



Проявите внимание к вашей второй половинке, ведь он/она очень ранима сегодня. Ваше внимание поможет сохранить отношения.



ВОДОЛЕИ



Тот, кого вы считали своей судьбой, совсем не ваш человек. Но ее расстраивайтесь, на горизонте новые отношения.



РЫБЫ



Будьте сегодня уступчивыми в отношениях с половинкой и ваши труды вознаградятся.

Ранее "Комментарии" сообщали о прогнозе погоды на 13 ноября.





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