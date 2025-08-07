7 популярных ошибок, которые туристы совершают в Италии

Италия – одна из самых любимых стран для путешествий в мире. Она привлекает культурным наследием, искусством, едой, морем и романтикой в воздухе. Несмотря на это, многие туристы могут разочароваться путешествием по Италии, в частности из-за того, что путешествие может оказаться менее идиллическим, чем обещали соцсети. Итальянка Федерика Бокко дала 7 туристических советов, которые помогут избежать лишних трат, разочарований и конфузов в путешествии по Италии.

1. Неправильные ожидания, как все работает в Италии

Многие путешественники приезжают с нереалистичными ожиданиями, что Италия будет такой же удобной, стерильной или организованной, как их дом. А когда сталкиваются с местной неспешностью, эмоциональностью или некоторыми отличиями в сервисе, то разочаровываются.

По словам Федерики, настоящая Италия – это культура, традиции и быт, который может быть другим, но не хуже. Следует ехать с открытостью к новому, а не с планом "перевоспитать" местных или жаловаться, что кофе подают медленно.

2. Не полагайтесь только на советы инфлюэнсеров

Instagram, TikTok и YouTube могут создать иллюзию "райского отдыха". Но инфлюэнсеры часто имеют доступ к VIP-условиям, бесплатным гостиницам и сервису, который не является типичным. Например, побережье Амальфи на экране может выглядеть пустынным и очаровательным, но летом там толпы туристов и высокие цены.

Итальянка советует искать информацию в нескольких источниках мест отдыха в Италии, в частности читать блоги, отзывы, гиды, особенно те, которые были написаны местными.

3. Сортируйте мусор и не загрязняйте города

Италия имеет жесткие правила раздельного сбора отходов. Туристы часто игнорируют это или просто не знают об обязательной сортировке. Если вы живете в съемной квартире, то узнайте, куда и как выбрасывать мусор.

Также итальянка призвала не сорить на улице. По ее словам, это не только грубо, но и незаконно.

4. Не покупайте воду в бутылках, вместо этого используйте фонтанчики

В большинстве итальянских городов питьевая вода доступна бесплатно из фонтанчиков, которые называют nasone. Их тысячи, и они подают ту же питьевую воду, что и водопровод в домах.

Носите с собой многоразовую бутылку, не тратьте деньги и не создавайте лишнего пластика. Кроме того, есть приложение Waidy, которое поможет найти ближайший источник питьевой воды в Италии.

5. Исследуйте цены

Не все дорогое может быть качественное. Федерика уверяет, что перед тем как заказать пасту за 20 евро или кофе за 8, сделайте поиск в Google, прочтите отзывы. По ее словам, Италия необязательно дорогая страна, если вы немного подготовлены.

Также избегайте уличных "помощников", обещающих продать билеты "без очереди". Итальянка уверяет, что это часто мошенники, поэтому лучше покупать билеты официально.

6. Выбирайте локальные блюда

Не езжайте в Италию, чтобы есть пиццу с кетчупом или бургеры из сетевых ресторанов. У каждого региона есть свои уникальные блюда. По словам Федерики, лучше ходить в маленькие местные траттории, поддерживать локальный бизнес, что поможет открыть настоящую Италию.

7. Не трогайте достопримечательности

Это может показаться абсурдным, но некоторые туристы вырезают свое имя на стенах Колизея или пытаются забрать обломки из археологических достопримечательностей. Итальянка отмечает, что такое поведение – это уголовное правонарушение.

