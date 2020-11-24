5 мифов об отцовстве

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Пять самых распространенных мифов об отцовстве:

Миф 1: Важны только чувства будущей матери

Тело вашей женщины меняется во время беременности, и акцент на процессе рождения позволяет легко думать, что ее чувства являются единственными, с которыми необходимо считаться. Мужчинам гораздо сложнее выражать чувства страха и опасений по поводу будущего родительства. Обязательно поговорите о своих чувствах со своим партнером — большинство женщин жаждут такого взаимодействия, и понимают, что у вас может возникнуть много вопросов. Разделяя свои страхи с женой, вы эмоционально сближаетесь как будущие родители.

Миф 2: Новорожденные малыши не нуждаются в отцах

Будьте уверены, что вы — важный человек в жизни малыша, и быть с вами для него утешительно и успокаивающе. Чтобы связать себя с ребенком, держите его на руках и качайте. Старайтесь проводить время с ребенком после кормления, чтобы дать возможность маме восстановить энергию после грудного вскармливания.

Миф 3: Мужчины не знают, как ухаживать за маленькими детьми

Это великая ложь, которая заставляет отцов нервничать, а у матерей вызывает опасения. Навыки ухода за малышом приходят с практикой – как у папы, так и у мамы. Если вы проводите много времени со своим ребенком, вы станете чувствительны к его потребностям.

Миф 4: Люди, которые сосредотачиваются на своих детях, не могут достигнуть хороших результатов в работе

Некоторые мужчины занимаются продвижением своей карьеры и уделяют достаточно времени семье, так как ценят те чувства, которые вызывает у них отцовство. Все больше людей чувствуют, что быть хорошим отцом — это значительное достижение в жизни, и они предпочитают делать семью приоритетом по собственному желанию.

Миф 5: Вам суждено быть таким же, как ваш собственный отец

Когда вы станете папой, роль вашего отца приобретет для вас новое значение. Естественно размышлять над своим опытом и думать, что вы будете следовать по стопам вашего отца. Но ваш собственный папа не должен быть вашей основной моделью подражания для воспитания детей — рассмотрите роли и других мужчин, которые воспитывали вас на протяжении многих лет, включая учителей, тренеров, друзей, братьев и т.д.

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