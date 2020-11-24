5 мифов об отцовстве

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Седлецкая Татьяна
Фото: paidagogos
Пять самых распространенных мифов об отцовстве:
Миф
1: Важны только чувства будущей матери
Тело вашей женщины меняется во время беременности, и
акцент на процессе рождения позволяет легко думать, что ее чувства являются
единственными, с которыми необходимо считаться. Мужчинам гораздо сложнее выражать
чувства страха и опасений по поводу
будущего родительства. Обязательно поговорите о своих чувствах со своим
партнером — большинство женщин жаждут такого взаимодействия, и понимают, что у
вас может возникнуть много вопросов. Разделяя свои страхи с женой, вы
эмоционально сближаетесь как будущие родители.
Миф
2: Новорожденные малыши не нуждаются в отцах
Будьте уверены, что вы — важный человек в жизни малыша, и
быть с вами для него утешительно и успокаивающе. Чтобы связать себя с ребенком,
держите его на руках и качайте. Старайтесь проводить время с ребенком после
кормления, чтобы дать возможность маме восстановить энергию после грудного
вскармливания.
Миф
3: Мужчины не знают, как ухаживать за маленькими детьми
Это великая ложь, которая заставляет отцов нервничать, а
у матерей вызывает опасения. Навыки ухода за малышом приходят с практикой – как
у папы, так и у мамы. Если вы проводите много времени со своим ребенком, вы станете
чувствительны к его потребностям.
Миф
4: Люди, которые сосредотачиваются на своих детях, не могут достигнуть хороших
результатов в работе
Некоторые мужчины занимаются продвижением своей карьеры и
уделяют достаточно времени семье, так как ценят те чувства, которые вызывает у
них отцовство. Все больше людей чувствуют, что быть хорошим отцом — это
значительное достижение в жизни, и они предпочитают делать семью приоритетом по
собственному желанию.
Миф
5: Вам суждено быть таким же, как ваш собственный отец
Когда вы станете папой, роль вашего отца приобретет для
вас новое значение. Естественно размышлять над своим опытом и думать, что вы
будете следовать по стопам вашего отца. Но ваш собственный папа не должен быть
вашей основной моделью подражания для воспитания детей — рассмотрите роли и
других мужчин, которые воспитывали вас на протяжении многих лет, включая
учителей, тренеров, друзей, братьев и т.д.
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