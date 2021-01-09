Выходные, 9 и 10 января, будут довольно напряженными и нелегкими. Их энергетика может негативным образом отразиться на обстоятельстве, настроении и состоянии в целом. Об этом сообщает ТСН.

Кому из знаков Зодиака повезет на выходных - фото из открытых источников

Суббота, 9 января, будет слишком напряженным днем. Сегодня ссоры будут возникать "на пустом месте", поэтому главное — не развивать конфликт, а отступить, подождав пока эмоции утихнут.

Воскресенье, 10 января, — в этот день также будет царить атмосфера напряжения, поэтому выходной — благоприятный время для духовного развития. Этот день лучше всего посвятить философским размышлениям, чтению хорошей литературы и музыке. В воскресенье также необходимо уделить внимание близким людям – особенно детям и представителям старшего поколения.

Каким знакам Зодиака повезет в эти непростые выходные:

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам в выходные звезды преподнесут больше сил и энергии, поэтому им будет проще справиться с неприятностями. Представители этого знака Зодиака смогут использовать эти ресурсы для достижения поставленной цели. Однако астрологи рекомендуют использовать их с разумом.

Лев (23.07 – 21.08)

Несмотря на напряженную обстановку, Львы смогут сохранить спокойствие и сравнительно хорошее настроение. Обстоятельства у Львов будут складываться удачно и все дела, которые они себе запланируют на выходных, увенчаются успехом.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам на выходных звезды пророчат отдых. Это, как ни что иное, наилучшим образом скажется на их моральном и физическом состоянии. Астрологи советуют провести этот отдых активно — заниматься спортом, прогуливаться на свежем воздухе или заняться обустройством уюта в доме.

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