Когда и как говорить с детьми о сексе

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Вне зависимости от культуры или традиций семьи, вашей целью является научить своих детей, чтобы им было комфортно в своих собственных телах, и заложить базовые знания в области деторождения.

Возраст 0-2 года

- учить правильные названия частей тела, в том числе и половых органов;

- учить ребенка различиям между мужскими и женскими гениталиями;

- учить испытывать удовольствие от прикосновения (объятий, прикосновений несексуальных, младенческий массаж).

Возраст 2-5 лет

- рассказать об основах деторождения (сперматозоид и яйцеклетка объединяются, чтобы сделать ребенка);

- рассказать об основных правилах личного пространства;

- рассказать, что тело ребенка принадлежит ему;

- рассказать о разнице между хорошими и плохими прикосновениями.

Возраст 5-8 лет

- ребенок должен понимать основы репродукции человека (сперма из пениса оплодотворяет яйцо в матке через влагалище);

- ребенок начинает понимать, что физические изменения будут происходить, когда приходит период полового созревания;

- понимает различные сексуальные ориентации (гетеро, геи, лесбиянки, бисексуалы) и полностью осознает гендерную идентичность.

Возраст 9-12 лет

- понимает и имеет достаточно полное представление о физических и психологических аспектах полового созревания;

- понимает позитивную роль сексуальности в отношениях между мужчиной и женщиной;

- понимает и осознает риски, связанные с сексуальной активностью (задержки полового акта, контрацепция и безопасный секс);

- научите ребенка социальным навыкам, связанных с правами, обязанностями и согласием в отношениях (в том числе и социальные медиа).

Возраст 13 лет и старше

- ребенок учится использовать информацию, которую он узнал от родителей и учителей о сексуальном здоровье и комфортно гармонирует с собой в качестве сексуального существа.

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