Когда и как говорить с детьми о сексе

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: iStock
Вне зависимости от культуры или традиций семьи, вашей
целью является научить своих детей, чтобы им было комфортно в своих собственных телах, и заложить базовые
знания в области деторождения.
Возраст
0-2 года
- учить правильные названия частей тела, в том числе и
половых органов;
- учить ребенка различиям между мужскими и женскими
гениталиями;
- учить испытывать удовольствие от прикосновения
(объятий, прикосновений несексуальных, младенческий массаж).
Возраст
2-5 лет
- рассказать об основах деторождения (сперматозоид и
яйцеклетка объединяются, чтобы сделать ребенка);
- рассказать об основных правилах личного пространства;
- рассказать, что тело ребенка принадлежит ему;
- рассказать о разнице между хорошими и плохими
прикосновениями.
Возраст
5-8 лет
- ребенок должен понимать основы репродукции человека
(сперма из пениса оплодотворяет яйцо в матке через влагалище);
- ребенок начинает понимать, что физические изменения
будут происходить, когда приходит период полового созревания;
- понимает различные сексуальные ориентации (гетеро, геи,
лесбиянки, бисексуалы) и полностью осознает гендерную идентичность.
Возраст
9-12 лет
- понимает и имеет достаточно полное представление о
физических и психологических аспектах полового созревания;
- понимает позитивную роль сексуальности в отношениях
между мужчиной и женщиной;
- понимает и осознает риски, связанные с сексуальной
активностью (задержки полового акта, контрацепция и безопасный секс);
- научите ребенка социальным навыкам, связанных с
правами, обязанностями и согласием в отношениях (в том числе и социальные
медиа).
Возраст
13 лет и старше
- ребенок учится использовать информацию, которую он
узнал от родителей и учителей о сексуальном здоровье и комфортно гармонирует с
собой в качестве сексуального существа.
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