Какой знак зодиака наиболее склонен к измене

Склонность к измене в какой-то степени зависит от знака зодиака человека. Конечно, это не окончательный вердикт, однако вы хотя бы будете знать, что можно ожидать от личности напротив вас. Начнем список склонности к измене с конца, чтобы выдержать интригу. Поехали!

Кто из знаков зодиака чаще всего изменяет. Фото: Depositphotos

12. Скорпион



Оказывается харизматичный и страстный знак зодиака — самый верный. Он не начнет новых отношений, пока не закончит старые. И тем более не будет изменять, если уже встречается с кем-то.

11. Козерог

Козерог не видит смысла изменять, ведь на нынешние отношения он потратил все свои силы и энергию. Будет неприятно, если это в один момент все разрушится. Козероги сначала думают головой и ищут здравый смысл прежде, чем делать безумные поступки.

10. Телец

Этот знак зодиака просто боится изменять. Сейчас у него есть отношения. Зачем еще тратить время на непонятные романы. Его устраивает спокойная жизнь, вместе проведенные выходные и семейная романтика.

9. Водолей

Водолей не будет изменять. Если его не устраивают отношения, он сначала разведется, и только потом будет искать себе другого партнера. Конечно, водолеи любят приврать, но в отношениях они будут с вами максимально откровенными.

8. Весы

Весы не готовы взять и изменить. Им сначала нужно все хорошенько обдумать, взвесить все за и против. Но когда они заканчивают это делать, желание и возможность изменить пропадает.

7. Дева

Девы могут предать. Однако, если они это сделают, вы никогда не узнаете. Да и если узнаете, то они будут доказывать вам совсем другое.

6. Рыбы

Этот знак зодиака может изменять сколько угодно, однако только во сне и фантазиях. Если рыба все же решится предать, то это будет только после того, как она влюбится по уши. Но влюбляются рыбы довольно часто.

5. Лев

Львы могут предать в том случае, если вы перестали интересовать их и интересоваться ими. Проблема в том, что невозможно постоянно удивлять этих людей. Поэтому львы решают пойти налево просто ради эмоций и новых ощущений.

4. Близнецы

Этот знак зодиака не считает верность необходимой составляющей отношений. Близнецов не сможет ограничить в свободе даже любимый человек. За частую этот знак имеет много партнеров, с которыми заводит короткие романы. О постоянных любовниках они даже не задумываются.

3. Рак

Идеальные и спокойные раки не такие уж и святые, как все привыкли думать. Оказывается, они легко поддаются искушению и изменяют своему партнеру. Не у всем же им быть идеальными.

2. Овен

Овны находятся в постоянных поисках своего идеала. Даже, если они нашли партнера, эти поиски не заканчивают. К тому же если смотреть каждый день на одно и то же лицо, начинаешь невольно находить недостатки.

1. Стрелец

Наиболее непостоянный знак зодиака — стрелец. Измена для них как отдельный вид искусства. Обычно эти люди женятся по несколько раз. И это не потому, что их разоблачают с поличным, как вы могли подумать. На самом деле им иногда надоедает изменять одним и там же людям.

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