Какой заказ выдает человека на грани? Бармены поделились историями о клиентах с разбитым сердцем

Иногда обычный заказ в баре может рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется. Пользователь Reddit спросил у барменов, какой напиток сразу дает понять, что клиент переживает тяжелый период. В ответ они поделились историями гостей, поведение которых они запомнили на годы.

Женщина с напитком в баре. Фото из открытых источников

Один из барменов рассказал о постоянном клиенте, которого называли "Мистером Мартини". Мужчина приходил около пяти вечера в будни, садился возле игрового автомата и заказывал от двух до четырех мартини. Он почти ни с кем не разговаривал, но всегда оставлял хорошие чаевые. Однажды бармен увидел его фотографию в рекламе адвоката по банкротству и понял, что молчаливый посетитель работал юристом по банкротству.

Другая история оказалась гораздо печальнее. Женщина в возрасте около 40 лет дважды в неделю приходила в бар и заказывала четыре порции виски вместе с самым крепким пивом. Она выпивала все в течение часа-двух, но внешне почти не пьянела. В ходе разговора бармен узнал, что ее мать, отец, сестра, муж и двое детей погибли в одной автомобильной аварии.

Еще один бармен годами вспоминал супружескую пару, которая каждый четверг приходила в одно и то же заведение. Муж заказывал пиво, бокал вина и порцию виски. Виски он выпивал сразу, а пиво и вино относил жене, сидевшей отдельно. Если она находилась в поле зрения бармена, мужчина виски не заказывал. Пара оставалась примерно на час, а объяснения такому поведению мужчина никогда не давал.

Был и клиент, ежедневно выпивавший шесть порций крепкого алкоголя и три бутылки лагера, проводя в баре около четырех часов. Он был общительным, щедро оставлял чаевые и никогда не создавал проблем. Однажды мужчина рассказал бармену, что несколько лет назад потерял сына. Он предположил, что алкоголь мог быть для него способом справиться с горем.

Еще один посетитель после смерти матери попросил коктейль с максимальным количеством алкоголя по минимальной цене. Через некоторое время он рассказал бармену об утрате. Тот решил наливать ему немного щедрее, поняв, почему мужчина пришел в бар в тот вечер.

Эти истории показывают, что за странным или чрезмерным заказом иногда может стоять совсем не желание просто выпить. Для некоторых людей бар становится местом, где они хотят ненадолго уйти от одиночества, потери или других тяжелых переживаний.

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